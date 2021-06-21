Україна – Австрія: відео голу та огляд ключового матчу групи C на Євро-2020

Сьогодні, 21 червня, в Бухаресті збірна України проводить заключний матч групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Обидві команди набрали за два тури по три очки, але "синьо-жовті" випереджають суперника за забитими м'ячами. І для другого місця їм достатньо нічиєї. Хоча Степаненко заявляв, що Україні не можна грати на нічию з Австрією.
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Збірна України вкрай нервово провела стартові хвилини зустрічі, тоді як Австрія створювала моменти біля наших воріт. І на 21-й хвилині відкриває рахунок. Крістоф Баумгартнер продавив молодого Іллю Забарна і ногою переправив м'яч у сітку.
Нагадаємо, що Нідерланди достроково виграли групу, а македонці втратили всі шанси на плей-офф після програшу України.
Раніше Беринчик звернувся до пацанів збірної України перед Австрією.
А ми також розповідали, чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 всі бояться. Якщо наші футболісти хочуть пошуміти на Євро, їм потрібні великі перемоги. До того ж тренерський штаб Андрія Шевченка складається з італійців.
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