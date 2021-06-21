21 червня 45+4’
Україна 0
Австрія 1
21 червня 45+2’
Північна Македонія 0
Нідерланди 0
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Австрія: відео голу та огляд ключового матчу групи C на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 19:25
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У заключному матчі групи C команду Андрія Шевченка влаштовує нічия. Австрійцям її теж, швидше за все, вистачить, щоб пройти до плей-офф і не потрапити на Італію в 1/8 фіналу
Олександр Зінченко та Олександр Караваєв проти Крістофа Баумгартнера
Олександр Зінченко та Олександр Караваєв проти Крістофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Сьогодні, 21 червня, в Бухаресті збірна України проводить заключний матч групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Обидві команди набрали за два тури по три очки, але "синьо-жовті" випереджають суперника за забитими м'ячами. І для другого місця їм достатньо нічиєї. Хоча Степаненко заявляв, що Україні не можна грати на нічию з Австрією.

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Збірна України вкрай нервово провела стартові хвилини зустрічі, тоді як Австрія створювала моменти біля наших воріт. І на 21-й хвилині відкриває рахунок. Крістоф Баумгартнер продавив молодого Іллю Забарна і ногою переправив м'яч у сітку.

Нагадаємо, що Нідерланди достроково виграли групу, а македонці втратили всі шанси на плей-офф після програшу України.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Раніше Беринчик звернувся до пацанів збірної України перед Австрією.

А ми також розповідали, чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 всі бояться. Якщо наші футболісти хочуть пошуміти на Євро, їм потрібні великі перемоги. До того ж тренерський штаб Андрія Шевченка складається з італійців.

Дивіться також огляд матчу України та Північною Македонії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1 (45+4’)
Дивись на: Трансляція
0:0 (45+2’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
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