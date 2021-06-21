21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 21’
Росія 0
Данія 0
21 червня 19’
Фінляндія 0
Бельгія 0
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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А був героєм: аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 21:38
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Найнижчу оцінку за матч із австрійцями в складі нашої збірної отримав нападник Роман Яремчук, який у попередніх двох поєдинках був одним з найкращих
Форвард збірної України Роман Яремчук
Форвард збірної України Роман Яремчук / Фото: Reuters

Роман Яремчук, який забивав у перших двох матчах України на Євро-2020, визнаний найгіршим гравцем нашої національної команди в поєдинку з Австрією, в якому ми програли 0:1.

Після цієї поразки команда Шевченка фінішувала на третьому місці в групі й ризикує не вийти до 1/8 фіналу.

Аналітики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 бала – найнижчу оцінку серед гравців української збірної. Найвища (6,9) дісталася воротареві Георгію Бущану.

Оцінки гравцям основи збірної України від WhoScored

Бущан (6,9) – Караваєв (6,5), Забарний (6,6), Матвієнко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Маліновський (6,3), Зінченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).

Оцінки гравцям збірної України, які вийшли на заміну

Циганков (6,1), Бєсєдін (6,0), Марлос (6,1).

Огляд матчу Україна – Австрія (0:1)

Додамо, що у збірної України залишаються шанси потрапити до 1/8 Євро. Чи опинимося ми серед чотирьох із шести найкращих третіх місць, що дасть змогу пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – у день завершення групового раунду.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
0:0 (21’)
Дивись на: Трансляція
0:0 (19’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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