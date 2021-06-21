А був героєм: аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією

Роман Яремчук, який забивав у перших двох матчах України на Євро-2020, визнаний найгіршим гравцем нашої національної команди в поєдинку з Австрією, в якому ми програли 0:1.
Після цієї поразки команда Шевченка фінішувала на третьому місці в групі й ризикує не вийти до 1/8 фіналу.
Аналітики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 бала – найнижчу оцінку серед гравців української збірної. Найвища (6,9) дісталася воротареві Георгію Бущану.
Оцінки гравцям основи збірної України від WhoScored
Бущан (6,9) – Караваєв (6,5), Забарний (6,6), Матвієнко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Маліновський (6,3), Зінченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).
Оцінки гравцям збірної України, які вийшли на заміну
Циганков (6,1), Бєсєдін (6,0), Марлос (6,1).
Огляд матчу Україна – Австрія (0:1)
Додамо, що у збірної України залишаються шанси потрапити до 1/8 Євро. Чи опинимося ми серед чотирьох із шести найкращих третіх місць, що дасть змогу пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – у день завершення групового раунду.