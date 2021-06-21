А був героєм: аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією

Найнижчу оцінку за матч із австрійцями в складі нашої збірної отримав нападник Роман Яремчук, який у попередніх двох поєдинках був одним з найкращих

Форвард збірної України Роман Яремчук / Фото: Reuters

Роман Яремчук, який забивав у перших двох матчах України на Євро-2020, визнаний найгіршим гравцем нашої національної команди в поєдинку з Австрією, в якому ми програли 0:1.

Після цієї поразки команда Шевченка фінішувала на третьому місці в групі й ризикує не вийти до 1/8 фіналу.

Аналітики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 бала – найнижчу оцінку серед гравців української збірної. Найвища (6,9) дісталася воротареві Георгію Бущану.

Оцінки гравцям основи збірної України від WhoScored

Бущан (6,9) – Караваєв (6,5), Забарний (6,6), Матвієнко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Маліновський (6,3), Зінченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).

Оцінки гравцям збірної України, які вийшли на заміну

Циганков (6,1), Бєсєдін (6,0), Марлос (6,1).

Огляд матчу Україна – Австрія (0:1)

Додамо, що у збірної України залишаються шанси потрапити до 1/8 Євро. Чи опинимося ми серед чотирьох із шести найкращих третіх місць, що дасть змогу пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – у день завершення групового раунду.