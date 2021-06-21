Україні просто не вистачало сил: Шевченко емоційно пояснив поразку від Австрії

Головний тренер української команди вважає, що сьогодні на Євро-2020 в Бухаресті збірна грала на тому рівні, який дозволяла фізична форма футболістів

Андрій Шевченко засмучений результатом / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував невдачу в матчі зі збірною Австрії. Поразка 0: 1 в останньому турі групового етапу відкинуло "синьо-жовтих" на третє місце в групі. А в 1/8 фіналу проходить тільки чотири кращі треті команди з шести.

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"Гра була дуже важкою. Команді було фізично важко сьогодні. Ми постійно запізнювалися, нас не вистачало. Футболісти виклалися повністю на футбольному полі. Бувають такі ігри, де як би ти не хотів – не виходить. Програвали дуелі. Помилялись навіть в тих моментах, де намагалися підстраховувати друг одного за рахунок структури гри. Було дуже багато невимушених помилок. Це говорить про втому ", – цитує Шевченка tribuna.com

Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

"Коли ти запізнюєшся всюди, не встигаєш, помиляєшся – рано чи пізно це призводить до помилок. Замість того, щоб віддати простий пас – втрачаємо м'яч, далі отримуємо кутовий і пропускаємо гол. Після цього у нас практично не було шансів повернутися в гру. Хлопці віддали все, що у них було. Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися посилити гру, але це було практично неможливо. Ми грали на тому рівні, який нам дозволяла фізична форма "

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