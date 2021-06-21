21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 21’
Росія 0
Данія 0
21 червня 19’
Фінляндія 0
Бельгія 0
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україні просто не вистачало сил: Шевченко емоційно пояснив поразку від Австрії

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 22:15
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Головний тренер української команди вважає, що сьогодні на Євро-2020 в Бухаресті збірна грала на тому рівні, який дозволяла фізична форма футболістів
Андрій Шевченко засмучений результатом
Андрій Шевченко засмучений результатом / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував невдачу в матчі зі збірною Австрії. Поразка 0: 1 в останньому турі групового етапу відкинуло "синьо-жовтих" на третє місце в групі. А в 1/8 фіналу проходить тільки чотири кращі треті команди з шести.

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"Гра була дуже важкою. Команді було фізично важко сьогодні. Ми постійно запізнювалися, нас не вистачало. Футболісти виклалися повністю на футбольному полі. Бувають такі ігри, де як би ти не хотів – не виходить. Програвали дуелі. Помилялись навіть в тих моментах, де намагалися підстраховувати друг одного за рахунок структури гри. Було дуже багато невимушених помилок. Це говорить про втому ", – цитує Шевченка tribuna.com

Андрій Шевченко на тренуванні збірної України
Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

"Коли ти запізнюєшся всюди, не встигаєш, помиляєшся – рано чи пізно це призводить до помилок. Замість того, щоб віддати простий пас – втрачаємо м'яч, далі отримуємо кутовий і пропускаємо гол. Після цього у нас практично не було шансів повернутися в гру. Хлопці віддали все, що у них було. Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися посилити гру, але це було практично неможливо. Ми грали на тому рівні, який нам дозволяла фізична форма "

раніше аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією .

Дивіться огляд матчу Україна – Австрія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
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0:0 (19’)
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Вівторок, 22 червня
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