Це не фізика! Ексфорвард збірної України назвав причину поразки Австрії

Олексій Бєлік вважає, що збірна України психологічно була не готова до матчу проти Австрії, боязнь помилитися і позначилася на результаті матчу

Бєлік вважає, що Україна психологічно не готова

Колишній нападаючий збірної України Олексій Бєлік прокоментував поразку нашої команди від Австрії на Євро-2020.

"Для мене дивно, що збірна Україна не готова фізично. Якщо не фізично, то в чому ми ще можемо перевершити такі збірні, як Австрія, наприклад? Або Нідерланди? Або ще когось.

Ми завжди відштовхувалися від фізики. Завжди український футболіст був готовий фізично. Розбуди вночі – я побіжу.

Читайте також: За кого тепер вболівати Україні? Чотири варіанти, як нам залишитися на Євро-2020

А сьогодні ситуація така, що ми не готові. У нас до збірної особлива увага. Можемо перенести тур, коли треба, можемо перенести збори раніше. А люди грають в Європі через три дні на четвертий і краще проявляються фізично.

Тут проблема пов'язана не з фізикою. Так, може футболісти рухалися не так, як в минулих матчах, але сьогодні причина в психології. Помилка висить над нами, і ми нічого не можемо зробити.

Забарний не встиг не тому, що повільніший або не готовий фізично. Він вийшов на поле з думкою, що може помилитися і вилетіти з турніру. Через це він десь повільніше, десь йому не вистачало сил", – вважає Бєлік.