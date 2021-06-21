21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія 1
Данія 4
21 червня 90+3’
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Це не фізика! Ексфорвард збірної України назвав причину поразки Австрії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 червня, 23:19
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Олексій Бєлік вважає, що збірна України психологічно була не готова до матчу проти Австрії, боязнь помилитися і позначилася на результаті матчу
Бєлік вважає, що Україна психологічно не готова
Бєлік вважає, що Україна психологічно не готова

Колишній нападаючий збірної України Олексій Бєлік прокоментував поразку нашої команди від Австрії на Євро-2020.

"Для мене дивно, що збірна Україна не готова фізично. Якщо не фізично, то в чому ми ще можемо перевершити такі збірні, як Австрія, наприклад? Або Нідерланди? Або ще когось.

Ми завжди відштовхувалися від фізики. Завжди український футболіст був готовий фізично. Розбуди вночі – я побіжу.

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А сьогодні ситуація така, що ми не готові. У нас до збірної особлива увага. Можемо перенести тур, коли треба, можемо перенести збори раніше. А люди грають в Європі через три дні на четвертий і краще проявляються фізично.

Тут проблема пов'язана не з фізикою. Так, може футболісти рухалися не так, як в минулих матчах, але сьогодні причина в психології. Помилка висить над нами, і ми нічого не можемо зробити.

Забарний не встиг не тому, що повільніший або не готовий фізично. Він вийшов на поле з думкою, що може помилитися і вилетіти з турніру. Через це він десь повільніше, десь йому не вистачало сил", – вважає Бєлік.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Дивись на: Трансляція
0:2
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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