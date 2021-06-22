21 червня 19:00 Відео
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00 Відео
Росія 1
Данія 4
21 червня 22:00 Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Залишилося одна умова! Україна за крок від плей-офф Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 00:51
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Українська команда обходить Фінляндію в рейтингу третіх команд і вже сьогодні може вийти в 1/8 фіналу, якщо Хорватія та Шотландія зіграють внічию
Поки українці проходят дальше в плей-офф
Поки українці проходят дальше в плей-офф

Збірна України тепер уважно стежить за матчами в інших групах. Після поразки від Австрії доля нашого плей-офф у чужих руках.

Команді Шевченка потрібно бути серед чотирьох кращих команд, що посядуть треті місця. У України тепер три очки і різниця м'ячів -1 (4:5). Поки що ситуація серед третіх місць така:

Для виходу в 1/8 фіналу потрібно, щоб збулося ще одне з цих умов.

Група D

Єдиний шанс для України бути вище однієї з команд – нічия в матчі між Хорватією і Шотландією.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Група Е

Що нам потрібно: перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Група F

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

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Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
Вівторок, 22 червня
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