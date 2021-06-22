Залишилося одна умова! Україна за крок від плей-офф Євро-2020

Українська команда обходить Фінляндію в рейтингу третіх команд і вже сьогодні може вийти в 1/8 фіналу, якщо Хорватія та Шотландія зіграють внічию

Поки українці проходят дальше в плей-офф

Збірна України тепер уважно стежить за матчами в інших групах. Після поразки від Австрії доля нашого плей-офф у чужих руках.

Команді Шевченка потрібно бути серед чотирьох кращих команд, що посядуть треті місця. У України тепер три очки і різниця м'ячів -1 (4:5). Поки що ситуація серед третіх місць така:

Для виходу в 1/8 фіналу потрібно, щоб збулося ще одне з цих умов.

Група D

Єдиний шанс для України бути вище однієї з команд – нічия в матчі між Хорватією і Шотландією.

Група Е

Що нам потрібно: перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі.

Група F

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів.