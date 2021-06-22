21 июня 19:00 Видео
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Осталось одно условие! Украина в шаге от плей-офф Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 00:51
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Украинская команда обходит Финляндию в рейтинге третьих команд и уже сегодня может выйти в 1/8 финала, если Хорватия и Шотландия сыграют вничью
Пока украинцы проходят дальше в плей-офф
Пока украинцы проходят дальше в плей-офф

Сборная Украины теперь внимательно следит за матчами в других группах. После поражения от Австрии судьба нашего плей-офф в чужих руках.

Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших команд, которые займут третьи места. У Украины теперь три очка и разница мячей -1 (4:5). Пока что ситуация среди третьих мест такая:

Для выхода в 1/8 финала нужно, чтобы сбылось еще одно из этих условий.

Группа D

Единственный шанс для Украины быть выше одной из команд – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Группа Е

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Группа F

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

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Финляндия
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
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