Осталось одно условие! Украина в шаге от плей-офф Евро-2020

Украинская команда обходит Финляндию в рейтинге третьих команд и уже сегодня может выйти в 1/8 финала, если Хорватия и Шотландия сыграют вничью

Пока украинцы проходят дальше в плей-офф

Сборная Украины теперь внимательно следит за матчами в других группах. После поражения от Австрии судьба нашего плей-офф в чужих руках.

Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших команд, которые займут третьи места. У Украины теперь три очка и разница мячей -1 (4:5). Пока что ситуация среди третьих мест такая:

Для выхода в 1/8 финала нужно, чтобы сбылось еще одно из этих условий.

Группа D

Единственный шанс для Украины быть выше одной из команд – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

Группа Е

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

Группа F

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей.