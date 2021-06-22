Осталось одно условие! Украина в шаге от плей-офф Евро-2020

Сборная Украины теперь внимательно следит за матчами в других группах. После поражения от Австрии судьба нашего плей-офф в чужих руках.
Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших команд, которые займут третьи места. У Украины теперь три очка и разница мячей -1 (4:5). Пока что ситуация среди третьих мест такая:
Для выхода в 1/8 финала нужно, чтобы сбылось еще одно из этих условий.
Группа D
Единственный шанс для Украины быть выше одной из команд – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.
Группа Е
Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.
Группа F
Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей.