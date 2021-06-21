21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Прощай, Евро? Украина проиграла Австрии и на грани вылета с турнира

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 20:52
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Команда Шевченко уступила австрийцам 0:1 матч за второе место в группе, в котором нас устраивала и ничья, и теперь может лишь молиться, чтобы выйти в плей-офф с третьей строчки
Украина vs Австрия на Евро-2020
Украина vs Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Увы, в понедельник в заключительном матче группового раунда Евро-2020 в Бухаресте Украина проиграла Австрии 0:1. Команда Андрея Шевченко скатилась на третье место в группе и теперь ей остается лишь молиться, чтобы суметь выйти в плей-офф с третьей строчки. Шансы – такие себе, но есть...

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В матче с Австрией Украине достаточно было не проиграть, чтобы занять второе место в группе и гарантированно выйти в 1/8 финала Евро на Италию.

Австрии, наоборот, нужна была победа.

И она с самого начала матча показала решительное желание ее добыть в противостоянии с сонной Украиной.

К сожалению, довольно быстро желание австрийцев воплотилось в гол. На 21-й минут Баумгартнер продавил Забарного во время подачи со стандарта и стопой переправил мяч в сетку ворот Бущана.

Видео гола Баумгартнера

Обзор первого тайма

Сборная Украины выглядела измотанной и безыдейной. Она была похожа не на ту команду, которая лихо обыгрывала Испанию в Лиге наций и Португалию с Роналду в отборе на Евро-2020, а на саму себя образца Евро-2016, когда ею руководил еще Михаил Фоменко и она не сподобилась забить даже Северной Ирландии.

На второй тайм против австрийцев Шевченко выпустил Цыганкова, затем Марлоса. Но замены не встряхнули игравшую словно с гирями на ногах и явно уступавшую швейцарцам функционально Украину. Ярмоленко и Яремчук, неизменно забивавшие на Евро-2020 до этого, тут уже не феерили. Тенью самих себя были и Зинченко с Малиновским.

В итоге, поединок Украины с Австрией в Бухаресте завершился поражением команды Шевченко 0:1, после которого мы опустились на третье место в своей группе и теперь рискуем с тремя очками и с разницей мячей "минус 1" не выйти в 1/8 финала. Попадем ли мы в число четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня в день завершения группового раунда.

От Украины уже ничего не зависит.

Ну а Австрия готовится ко встрече с Италией на "Уэмбли".

Украина – Австрия – 0:1
Гол: Баумгартнер, 21
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) – Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Малиновский (Цыганков, 46)
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба – К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич – Баумгартнер (Шепф, 33), Забитцер – Арнаутович (Каладжич, 90)

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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