Надеюсь на шанс все исправить – Малиновский разочарован собой на Евро-2020

В понедельник наша сборная проиграла на Евро-2020 команде Австрии и заняла третье место в своей группе. Ее судьба решится сегодня или завтра. Известно, что шансы Украины во вторник пробиться в плей-офф Евро равны 26%. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями от трех игр.

Его слова приводит сайт УАФ.

"В футболе часто после хороших матчей идут неудачные. Так что изменение отношения болельщиков – естественно. Мы хотели сыграть по-другому, но не показали свой лучший футбол. Во всех трех матчах мы могли сыграть лучше.

Мы все разочарованы и самокритично оцениваем свою игру. Но у нас есть команда, держимся все вместе... Мне тяжело сегодня спалось. Чувствую опустошенность, и есть ощущение, что мог сделать больше. У меня были большие ожидания от этого Евро, но я не показал свой максимум.

Знаю, что вся Украина переживала за нас. Считаю, вопрос самоотдачи и физической готовности не надо обсуждать, мы проиграли по другим причинам. Надеюсь, у нас еще будет шанс реабилитироваться на этом турнире".