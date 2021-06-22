22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
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Дания --
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Евро-2020

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Надеюсь на шанс все исправить – Малиновский разочарован собой на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 18:49
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Украинский полузащитник переживает вместе с партнерами неудачное выступление, но верит, что судьба позволит нашей сборной сыграть в 1/8 финала
Руслан Малиновский, сборная Украины
Руслан Малиновский, сборная Украины / Фото: Reuters

В понедельник наша сборная проиграла на Евро-2020 команде Австрии и заняла третье место в своей группе. Ее судьба решится сегодня или завтра. Известно, что шансы Украины во вторник пробиться в плей-офф Евро равны 26%. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями от трех игр.

Его слова приводит сайт УАФ.

"В футболе часто после хороших матчей идут неудачные. Так что изменение отношения болельщиков – естественно. Мы хотели сыграть по-другому, но не показали свой лучший футбол. Во всех трех матчах мы могли сыграть лучше.

Мы все разочарованы и самокритично оцениваем свою игру. Но у нас есть команда, держимся все вместе... Мне тяжело сегодня спалось. Чувствую опустошенность, и есть ощущение, что мог сделать больше. У меня были большие ожидания от этого Евро, но я не показал свой максимум.

Знаю, что вся Украина переживала за нас. Считаю, вопрос самоотдачи и физической готовности не надо обсуждать, мы проиграли по другим причинам. Надеюсь, у нас еще будет шанс реабилитироваться на этом турнире".

Тем временем фанатов с флагом "Крым – это Украина" не пустили на матч Евро.

Смотрите обзор матча Украина – Австрия:

Позавчера Малиновский возглавил необычный рейтинг на Евро-2020. У Роналду – все очень плохо.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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