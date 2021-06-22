22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Сподіваюся на шанс все виправити – Малиновський розчарований собою на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 18:49
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Український півзахисник переживає разом з партнерами невдалий виступ, але вірить, що доля дозволить нашій збірній зіграти в 1/8 фіналу
/ Фото: Reuters

У понеділок наша збірна програла на Євро-2020 команді Австрії і посіла третє місце в своїй групі. Її доля вирішиться сьогодні або завтра. Відомо що шанси України у вівторок пробитися в плей-оф Євро дорівнюють 26%. Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми враженнями від трьох ігор.

Його слова наводить сайт УАФ.

"У футболі часто після хороших матчів йдуть невдалі. Так що зміна ставлення вболівальників – природня. Ми хотіли зіграти по-іншому, але не показали свій кращий футбол. У всіх трьох матчах ми могли зіграти краще.

Ми всі розчаровані і самокритично оцінюємо свою гру. Але у нас є команда, тримаємося всі разом... Мені важко сьогодні спалося. Відчуваю спустошеність, і є відчуття, що міг зробити більше. У мене були великі очікування від цього Євро, але я не показав свій максимум.

Знаю, що вся Україна переживала за нас. Вважаю, питання самовіддачі і фізичної готовності не треба обговорювати, ми програли з інших причин. Сподіваюся, у нас ще буде шанс реабілітуватися на цьому турнірі".

Тим часом фанатів з прапором "Крим – це Україна" не пустили на матч Євро.

Дивіться огляд матчу Україна – Австрія:

Позавчора Малиновський очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020 . У Роналду – все дуже погано.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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Середа, 23 червня
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