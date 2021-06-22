Сподіваюся на шанс все виправити – Малиновський розчарований собою на Євро-2020

У понеділок наша збірна програла на Євро-2020 команді Австрії і посіла третє місце в своїй групі. Її доля вирішиться сьогодні або завтра. Відомо що шанси України у вівторок пробитися в плей-оф Євро дорівнюють 26%. Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми враженнями від трьох ігор.

Його слова наводить сайт УАФ.

"У футболі часто після хороших матчів йдуть невдалі. Так що зміна ставлення вболівальників – природня. Ми хотіли зіграти по-іншому, але не показали свій кращий футбол. У всіх трьох матчах ми могли зіграти краще.

Ми всі розчаровані і самокритично оцінюємо свою гру. Але у нас є команда, тримаємося всі разом... Мені важко сьогодні спалося. Відчуваю спустошеність, і є відчуття, що міг зробити більше. У мене були великі очікування від цього Євро, але я не показав свій максимум.

Знаю, що вся Україна переживала за нас. Вважаю, питання самовіддачі і фізичної готовності не треба обговорювати, ми програли з інших причин. Сподіваюся, у нас ще буде шанс реабілітуватися на цьому турнірі".