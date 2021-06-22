Шансы Украины сегодня пробиться в плей-офф Евро равны 26%

Аналитики букмекерских контор установили коэффициент 3.90 на ничью в матче Хорватия – Шотландия. Такой исход нужен сборной Украины

26 процентов - такая вероятность ничьей в матче Хорватия - Шотландия. Этот исход выведет нас в плей-офф Евро

Украинские болельщики с надеждой ждут сегодняшний матч Хорватия – Шотландия. Ничья в нем гарантированно отправит нашу сборную в 1/8 финала Евро.

Почему? В случае ничьей сборная Хорватии займет третье место в группе D с 2 очками и присоединится к Финляндии в списке худших третьих мест на Евро. А значит, Украина попадет в число четырех команд, которые выйдут в плей-офф с третьей позиции в своей группе (у нас 3 очка).

Какие шансы? Аналитики букмекерской конторы FAVBET установили коэффициент 3.90 на ничью в матче Хорватия – Шотландия. Котировка на победу хорватов 2.51, на победу шотландцев – 2.68. Если перевести эти коэффициенты в математическую вероятность исхода, то окажется, что вероятность ничьей составляет 26%.

Вероятность различных исходов матча Хорватия – Шотландия в третьем туре Евро-2020

Когда матч и где смотреть? Игра начнется в 22:00, прямая трансляция будет доступна на канале "Футбол 1" и сервисе OLL.TV.

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