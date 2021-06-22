22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Шансы Украины сегодня пробиться в плей-офф Евро равны 26%

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 18:32
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Аналитики букмекерских контор установили коэффициент 3.90 на ничью в матче Хорватия – Шотландия. Такой исход нужен сборной Украины
26 процентов - такая вероятность ничьей в матче Хорватия - Шотландия. Этот исход выведет нас в плей-офф Евро
26 процентов - такая вероятность ничьей в матче Хорватия - Шотландия. Этот исход выведет нас в плей-офф Евро

Украинские болельщики с надеждой ждут сегодняшний матч Хорватия – Шотландия. Ничья в нем гарантированно отправит нашу сборную в 1/8 финала Евро.

Почему? В случае ничьей сборная Хорватии займет третье место в группе D с 2 очками и присоединится к Финляндии в списке худших третьих мест на Евро. А значит, Украина попадет в число четырех команд, которые выйдут в плей-офф с третьей позиции в своей группе (у нас 3 очка).

Какие шансы? Аналитики букмекерской конторы FAVBET установили коэффициент 3.90 на ничью в матче Хорватия – Шотландия. Котировка на победу хорватов 2.51, на победу шотландцев – 2.68. Если перевести эти коэффициенты в математическую вероятность исхода, то окажется, что вероятность ничьей составляет 26%.

Вероятность различных исходов матча Хорватия – Шотландия в третьем туре Евро-2020
Вероятность различных исходов матча Хорватия – Шотландия в третьем туре Евро-2020

Когда матч и где смотреть? Игра начнется в 22:00, прямая трансляция будет доступна на канале "Футбол 1" и сервисе OLL.TV.

Читайте также: Хорватия – Шотландия: где смотреть матч Евро-2020

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Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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