Шанси України сьогодні пробитися в плей-офф Євро дорівнюють 26%

Аналітики букмекерських контор встановили коефіцієнт 3.90 на нічию в матчі Хорватія – Шотландія. Такий результат потрібен збірній України

26 відсотків - така ймовірність нічиєї в матчі Хорватія - Шотландія. Цей результат виведе нас в плей-офф Євро

Українські вболівальники з надією чекають сьогоднішній матч Хорватія – Шотландія. Нічия в ньому гарантовано відправить нашу збірну в 1/8 фіналу Євро.

Чому? У разі нічиєї збірна Хорватії посяде третє місце в групі D з 2 очками і приєднається до Фінляндії в списку найгірших третіх місць на Євро. А значить, Україна потрапить в число чотирьох команд, які вийдуть в плей-офф з третьої позиції в своїй групі (у нас 3 очка).

Які шанси? Аналітики букмекерської контори FAVBET встановили коефіцієнт 3.90 на нічию в матчі Хорватія – Шотландія. Котирування на перемогу хорватів 2.51, на перемогу шотландців – 2.68. Якщо перевести ці коефіцієнти в математичну ймовірність результату, то виявиться, що ймовірність нічиєї становить 26%.

Імовірність різних результатів матчу Хорватія – Шотландія в третьому турі Євро-2020

Коли матч і де дивитися? Гра розпочнеться о 22:00, пряма трансляція буде доступна на каналі "Футбол 1" і сервісі OLL.TV.

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