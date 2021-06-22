22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Шанси України сьогодні пробитися в плей-офф Євро дорівнюють 26%

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 18:32
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Аналітики букмекерських контор встановили коефіцієнт 3.90 на нічию в матчі Хорватія – Шотландія. Такий результат потрібен збірній України
26 відсотків - така ймовірність нічиєї в матчі Хорватія - Шотландія. Цей результат виведе нас в плей-офф Євро
26 відсотків - така ймовірність нічиєї в матчі Хорватія - Шотландія. Цей результат виведе нас в плей-офф Євро

Українські вболівальники з надією чекають сьогоднішній матч Хорватія – Шотландія. Нічия в ньому гарантовано відправить нашу збірну в 1/8 фіналу Євро.

Чому? У разі нічиєї збірна Хорватії посяде третє місце в групі D з 2 очками і приєднається до Фінляндії в списку найгірших третіх місць на Євро. А значить, Україна потрапить в число чотирьох команд, які вийдуть в плей-офф з третьої позиції в своїй групі (у нас 3 очка).

Які шанси? Аналітики букмекерської контори FAVBET встановили коефіцієнт 3.90 на нічию в матчі Хорватія – Шотландія. Котирування на перемогу хорватів 2.51, на перемогу шотландців – 2.68. Якщо перевести ці коефіцієнти в математичну ймовірність результату, то виявиться, що ймовірність нічиєї становить 26%.

Імовірність різних результатів матчу Хорватія – Шотландія в третьому турі Євро-2020
Імовірність різних результатів матчу Хорватія – Шотландія в третьому турі Євро-2020

Коли матч і де дивитися? Гра розпочнеться о 22:00, пряма трансляція буде доступна на каналі "Футбол 1" і сервісі OLL.TV.

Читайте також: Хорватія – Шотландія: де дивитися матч Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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Середа, 23 червня
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19:00
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