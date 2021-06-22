22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Хорватия

22:00

Шотландия

Матч не начался
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Хорватия – Шотландия: онлайн матча Евро-2020, важного для Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 12:22
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Хорватия и Шотландия разыграют между собой третье место в группе D и даже могут побороться за вторую строчку. А вот для Украины нужно, чтобы они сыграли вничью

Во вторник, 22 июня, пройдут решающие матчи группового этапа Евро-2020 в группе D: В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Хорватии примет Шотландию. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ХОРВАТИЯ – ШОТЛАНДИЯ

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Хорватия в двух стартовых матчах на турнире заработала всего один балл – в стартовом матче они минимально проиграли Англии, а затем сыграли вничью с Чехией. У Шотландии такая же ситуация – ничья с Англией и поражение чехам.

Тем не менее обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Отметим, что Хорватия на предыдущем чемпионате Европы дошла до 1/8 финала, а на ЧМ-2018 играла в финале. А Шотландия играет в финальной части Евро впервые с 1996 года и тогда она тоже не вышла из группы.

Шотландия и Хорватия ранее пять раз пересекались на поле и пока еще ни разу хорваты не смогли обыграть британцев. На счету Шотландии две победы, а еще три встречи завершились ничьей, которая так нужна нам сегодня.

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Хорватия: Ливакович; Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович
  • Шотландия: Маршалл; Мактоминей, Хенли, Тирни; О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон; Дайкс, Адамс

Букмекеры о матче Хорватия – Шотландия:

Аналитики FAVBET отдают предпочтение Хорватии: коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.39, на ничью – 3,90, на победу Шотландии – 2.85.

Где смотреть матч Хорватия – Шотландия:

Поединок Хорватия – Шотландия в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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22:00
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