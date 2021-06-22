Хорватия – Шотландия: онлайн матча Евро-2020, важного для Украины

Хорватия и Шотландия разыграют между собой третье место в группе D и даже могут побороться за вторую строчку. А вот для Украины нужно, чтобы они сыграли вничью

Во вторник, 22 июня, пройдут решающие матчи группового этапа Евро-2020 в группе D: В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Хорватии примет Шотландию. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ХОРВАТИЯ – ШОТЛАНДИЯ

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Хорватия в двух стартовых матчах на турнире заработала всего один балл – в стартовом матче они минимально проиграли Англии, а затем сыграли вничью с Чехией. У Шотландии такая же ситуация – ничья с Англией и поражение чехам.

Тем не менее обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.

Отметим, что Хорватия на предыдущем чемпионате Европы дошла до 1/8 финала, а на ЧМ-2018 играла в финале. А Шотландия играет в финальной части Евро впервые с 1996 года и тогда она тоже не вышла из группы.

Шотландия и Хорватия ранее пять раз пересекались на поле и пока еще ни разу хорваты не смогли обыграть британцев. На счету Шотландии две победы, а еще три встречи завершились ничьей, которая так нужна нам сегодня.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Хорватия: Ливакович; Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович

Ливакович; Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович Шотландия: Маршалл; Мактоминей, Хенли, Тирни; О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон; Дайкс, Адамс

Букмекеры о матче Хорватия – Шотландия:

Аналитики FAVBET отдают предпочтение Хорватии: коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.39, на ничью – 3,90, на победу Шотландии – 2.85.

Где смотреть матч Хорватия – Шотландия:

Поединок Хорватия – Шотландия в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:00.