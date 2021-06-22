22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Хорватия – Шотландия: где смотреть матч Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 15:22
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Хорватия и Шотландия встретятся в ключевом матче за выход в плей-офф Евро-2020. Команды устраивает только победа, а Украине нужна ничья. Следим за судьбоносным матчем на ТВ и в интернете
Матч Хорватия - Шотландия покажут на ТВ и в интернете
Матч Хорватия - Шотландия покажут на ТВ и в интернете / Фото: REUTERS

Сегодня Хорватия и Шотландия сойдутся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте пройдет онлайн Хорватия – Шотландия.

Где смотреть матч Хорватия – Шотландия:

Футбол 1, live
OLL.TV (в подписке)
"Футбол 3", среда, 08:10 (повтор)
"Футбол 2", среда, 11:10 (повтор)

Обе команды сохраняют шансы на выход из группы, а при определенных обстоятельствах даже могут подняться на второе место. Для этого необходимо обязательно побеждать и ждать, как завершится параллельный матч Англия – Чехия. Хорватов устроит поражение Чехии, а шотландцев – Англии, а дальше в дело вступит разница голов. Кстати, онлайн Англия – Чехия есть на нашем сайте.

Но Украине нужно, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью. В этом случае наша команда уже сегодня гарантированно выйдет в 1/8 финала Евро. Наша команда опережает обе команды в рейтинге команд, занявших третьи места и, надеемся, так и останется.

Аналитики FAVBET отдают предпочтение Хорватии: коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.39, на ничью – 3,90, на победу Шотландии – 2.85.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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22:00
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