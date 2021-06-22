Хорватия – Шотландия: где смотреть матч Евро-2020

Хорватия и Шотландия встретятся в ключевом матче за выход в плей-офф Евро-2020. Команды устраивает только победа, а Украине нужна ничья. Следим за судьбоносным матчем на ТВ и в интернете

Матч Хорватия - Шотландия покажут на ТВ и в интернете / Фото: REUTERS

Сегодня Хорватия и Шотландия сойдутся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте пройдет онлайн Хорватия – Шотландия.

Где смотреть матч Хорватия – Шотландия:

Футбол 1, live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 3", среда, 08:10 (повтор)

"Футбол 2", среда, 11:10 (повтор)

Обе команды сохраняют шансы на выход из группы, а при определенных обстоятельствах даже могут подняться на второе место. Для этого необходимо обязательно побеждать и ждать, как завершится параллельный матч Англия – Чехия. Хорватов устроит поражение Чехии, а шотландцев – Англии, а дальше в дело вступит разница голов. Кстати, онлайн Англия – Чехия есть на нашем сайте.

Но Украине нужно, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью. В этом случае наша команда уже сегодня гарантированно выйдет в 1/8 финала Евро. Наша команда опережает обе команды в рейтинге команд, занявших третьи места и, надеемся, так и останется.

Аналитики FAVBET отдают предпочтение Хорватии: коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.39, на ничью – 3,90, на победу Шотландии – 2.85.