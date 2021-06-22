21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Чехия

22:00

Англия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Чехия – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 10:45
Копировать ссылку
Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния чехов и англичан в третьем туре группового раунда Евро-2020 на Уэмбли – видео, фото и комментарии

Во вторник, 22 июня, на Евро-2020 финишируют матчи в группе D. На лондонском стадионе "Уэмбли" встречаются Чехия и Англия, досрочно вышедшие в 1/8 финала, но в очном противостоянии решающие – с какого же места. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого матча с видео, фото и комментариями.

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ

Реклама

Обе команды на Евро по разу победили и сыграли вничью, а в очном противостоянии поспорят за первое место в группе. Чехам, в составе которых Патрик Шик забил уже три гола, для выигрыша группы сегодня хватит и ничьей. Англичанам же для этого нужна победа.

Читайте также: Шеве светит шара: на кого Украина может выйти в 1/8 финала Евро

Только вот нужно ли первое место в группе англичанам? С одной стороны, оно позволит им начать плей-офф в родных стенах. Но с другой – против кого! Это будет вторая команда в группе F с Францией, Германией, Португалией и Венгрией. Возможно, англичанам даже лучше было бы финишировать в своем квартете вторыми и попасть на второе место группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша).

ПОЛНЫЕ РАСКЛАДЫ В ГРУППЕ D

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Чехия уже вышла в плей-офф. Она займет первое место, если избежит поражения от Англии. Она станет второй, если проиграет, а в параллельном матче Шотландия победит Хорватию. Чехи будут третьими, если проиграют Англии, а Хорватия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Англия уже вышла в плей-офф. Победа над Чехией принесет ей первое место. Англичане будут лишь третьими, если проиграют Чехии, а Шотландия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Хорватия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Шотландия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти англичан в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Чехия: Вацлик; Цоуфал, ﻿Челустка, Калас, Боржил; ﻿Соучек, Голеш; Масопуст, Дарида, Янкто; Шик
"Висят" на карточке: Боржил, Гложек, Масопуст

Англия: Пикфорд; Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Филлипс, Райс, Беллингем; Грилиш, Кейн, Стерлинг
"Висит" на карточке: Фоден

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом матча Англию. На ее победу установлен коэффициент 1.56, на ничью – 3.75, на победу Чехии – 8.30. Наиболее вероятным счетом аналитики называют 1:0 в пользу англичан.

Читайте также: Увидеть "Уэмбли" – и жить дальше! Невероятные приключения корреспондента Спорт Сегодня на Евро

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Чехия – Англия во вторник, 22 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как в предыдущем туре Англия сыграла 0:0 с Шотландией

Смотрите, как в предыдущем туре Чехия сыграла 1:1 с Хорватией

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять