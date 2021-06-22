21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украинец хочет стать тренером России после провала на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 10:31
Копировать ссылку
Виктор Онопко заявил, что готов заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после того, как команда вылетела с чемпионата Европы
Виктор Онопко сыграл больше сотни матчей за сборную России
Виктор Онопко сыграл больше сотни матчей за сборную России

Сборная России провалилась на чемпионате Европы. После поражения Дании команда заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Сменить на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвался украинец Виктор Онопко.

"Группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли я сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием", – приводит слова Онопко "Чемпионат".

Виктор Онопко воспитанник луганского футбола. В чемпионате СССР выступал за донецкий Шахтер. После развала Союза он не захотел играть за сборную Украины. Принял российское гражданство и провел за национальную команду более сотни матчей.

Читайте также: "После рукопожатия с Путиным улетел в космос": украинец назвал виновного в провале России

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять