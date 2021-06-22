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"После рукопожатия с Путиным улетел в космос": украинец назвал виновного в провале России на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 09:07
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Андрей Канчельскис считает, что Черчесову давно пора в отставку, пост главного тренере сборной России должны занять Семин или Бердыев
Черчесову пора уходить, считает Канчельскис
Черчесову пора уходить, считает Канчельскис

Бывший полузащитник киевского Динамо, донецкого Шахтера и Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы. Российские футболисты уступили Дании (1:4) и лишились шансов на попадание в плей-офф.

"Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер – просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли. Кого бы хотел видеть во главе сборной? Семин, Бердыев", – цитирует Канчельскиса Sport24.

Читайте также: Осталось одно условие! Украина в шаге от плей-офф Евро-2020

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И
Г
О
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Бельгия
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3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
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3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
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2
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1
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