Россия, давай до свидания! Дания выходит в плей-офф Евро-2020

Датчане разгромили сборную России в последнем туре группового этапа и вышли в 1/8 финала со второго места, подарив надежду и украинской команде

Дикая радость Дании - они в 1/8 финала / Фото: Getty Images

Сборная Дании выполнила свою задачу в матче против России. Выиграла с разницей более чем в один мяч, что до игры гарантировало ей минимум почти проходное третье место. Но с учетом победы Бельгии – датчане вышли в плей-офф со второго места. И подарили надежду Украине на 1/8 финала.

Расклады перед матчем в группе были такие, что каждая команда могла попасть в плей-офф. Дании нужна была только победа. Но команда начала игру очень робко. И едва не пропустила. Головин сделал отличный рейд, обыграв всю датскую оборону, но Шмейхель выручил.

А Дания забила из ниоткуда. В конце первого тайма Дамсгард пробил из-за штрафной и мяч по дуге влетел в ворота!

Начало второй половины игры снова было за датчанами. Поульсен воспользовался ошибкой Кузяева и отправил мяч в пустые ворота!

Казалось, успеху Дании ничего не угрожает. Но минутная расслабленность на 70-й минуте в собственной штрафной – и пенальти. Дзюба переиграл Шмейхеля.

Однако это была лишь минутная расслабленность. Далее датчане просто уничтожили россиянин.

Кристенсен сначала забил из-за штрафной после затяжной атаки. А потом Мехле реализовал контратаку.

Смотрите видео голов матча Россия – Дания

Россия – Дания – 1:4

Голы: Дзюба (70, пен.) – Дамсгард (38), Поульсен (58), Кристенсен (79), Мехле (82)