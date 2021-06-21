21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия 1
Дания 4
21 июня 90+3’
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Евро-2020

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Россия, давай до свидания! Дания выходит в плей-офф Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 23:49
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Датчане разгромили сборную России в последнем туре группового этапа и вышли в 1/8 финала со второго места, подарив надежду и украинской команде
Дикая радость Дании - они в 1/8 финала
Дикая радость Дании - они в 1/8 финала / Фото: Getty Images

Сборная Дании выполнила свою задачу в матче против России. Выиграла с разницей более чем в один мяч, что до игры гарантировало ей минимум почти проходное третье место. Но с учетом победы Бельгии – датчане вышли в плей-офф со второго места. И подарили надежду Украине на 1/8 финала.

Расклады перед матчем в группе были такие, что каждая команда могла попасть в плей-офф. Дании нужна была только победа. Но команда начала игру очень робко. И едва не пропустила. Головин сделал отличный рейд, обыграв всю датскую оборону, но Шмейхель выручил.

А Дания забила из ниоткуда. В конце первого тайма Дамсгард пробил из-за штрафной и мяч по дуге влетел в ворота!

Начало второй половины игры снова было за датчанами. Поульсен воспользовался ошибкой Кузяева и отправил мяч в пустые ворота!

Казалось, успеху Дании ничего не угрожает. Но минутная расслабленность на 70-й минуте в собственной штрафной – и пенальти. Дзюба переиграл Шмейхеля.

Однако это была лишь минутная расслабленность. Далее датчане просто уничтожили россиянин.

Кристенсен сначала забил из-за штрафной после затяжной атаки. А потом Мехле реализовал контратаку.

Смотрите видео голов матча Россия – Дания

Россия – Дания – 1:4
Голы: Дзюба (70, пен.) – Дамсгард (38), Поульсен (58), Кристенсен (79), Мехле (82)

Групповой этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Бельгия Бельгия Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Россия Россия Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П
3
Финляндия Финляндия Фин
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
4
Дания Дания Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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