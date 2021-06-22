Українець хоче стати тренером Росії після провалу на Євро-2020

Віктор Онопко заявив, що готовий замінити Станіслава Черчесова на посаді головного тренера збірної Росії після того, як команда вилетіла з чемпіонату Європи

Віктор Онопко зіграв понад сотню матчів за збірну Росії

Збірна Росії провалилася на чемпіонаті Європи. Після поразки Данії команда зайняла останнє місце в групі і покинула турнір.

Змінити на посту головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова зголосився українець Віктор Онопко.

"Група була по зубах, фаворитом була тільки Бельгія. Але суперник забив шалений гол і все розвалив. Чи готовий я змінити Черчесова на посаді головного тренера? Звичайно. Із задоволенням", – наводить слова Онопка "Чемпіонат".

Віктор Онопко вихованець луганського футболу. У чемпіонаті СРСР виступав за донецький Шахтар. Після розвалу Союзу він не захотів грати за збірну України. Прийняв російське громадянство і провів за національну команду понад сотню матчів.

Читайте також: "Після рукостискання з Путіним полетів у космос": українець назвав винного у провалі Росії