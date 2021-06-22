22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Українець хоче стати тренером Росії після провалу на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 10:31
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Віктор Онопко заявив, що готовий замінити Станіслава Черчесова на посаді головного тренера збірної Росії після того, як команда вилетіла з чемпіонату Європи
Віктор Онопко зіграв понад сотню матчів за збірну Росії
Віктор Онопко зіграв понад сотню матчів за збірну Росії

Збірна Росії провалилася на чемпіонаті Європи. Після поразки Данії команда зайняла останнє місце в групі і покинула турнір.

Змінити на посту головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова зголосився українець Віктор Онопко.

"Група була по зубах, фаворитом була тільки Бельгія. Але суперник забив шалений гол і все розвалив. Чи готовий я змінити Черчесова на посаді головного тренера? Звичайно. Із задоволенням", – наводить слова Онопка "Чемпіонат".

Віктор Онопко вихованець луганського футболу. У чемпіонаті СРСР виступав за донецький Шахтар. Після розвалу Союзу він не захотів грати за збірну України. Прийняв російське громадянство і провів за національну команду понад сотню матчів.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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