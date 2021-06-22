Українець хоче стати тренером Росії після провалу на Євро-2020

Збірна Росії провалилася на чемпіонаті Європи. Після поразки Данії команда зайняла останнє місце в групі і покинула турнір.
Змінити на посту головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова зголосився українець Віктор Онопко.
"Група була по зубах, фаворитом була тільки Бельгія. Але суперник забив шалений гол і все розвалив. Чи готовий я змінити Черчесова на посаді головного тренера? Звичайно. Із задоволенням", – наводить слова Онопка "Чемпіонат".
Віктор Онопко вихованець луганського футболу. У чемпіонаті СРСР виступав за донецький Шахтар. Після розвалу Союзу він не захотів грати за збірну України. Прийняв російське громадянство і провів за національну команду понад сотню матчів.
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