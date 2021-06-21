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Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
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21 червня 90+3’ Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Євро-2020

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Росія, давай до побачення! Данія виходить в плей-офф Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 23:49
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Данці розгромили збірну Росії в останньому турі групового етапу і вийшли в 1/8 фіналу з другого місця, подарувавши надію і українській команді
Дика радість Данії - вони в 1/8 фіналу
Дика радість Данії - вони в 1/8 фіналу / Фото: Getty Images

Збірна Данії виконала своє завдання в матчі проти Росії. Виграла з різницею більш ніж в один м'яч, що до гри гарантувало їй мінімум майже прохідне третє місце. Але з урахуванням перемоги Бельгії – данці вийшли в плей-офф з другого місця. І подарували надію Україні на 1/8 фіналу.

Розклади перед матчем в групі були такі, що кожна команда могла потрапити в плей-офф. Данії потрібна була тільки перемога. Але команда почала гру дуже боязко. І ледь не пропустила. Головін зробив відмінний рейд, обігравши всю данську оборону, але Шмейхель виручив.

А Данія забила з нізвідки. В кінці першого тайму Дамсгард пробив з-за штрафного і м'яч по дузі влетів у ворота!

Початок другої половини гри знову було за данцями. Поульсен скористався помилкою Кузяєва і відправив м'яч у порожні ворота!

Здавалося, успіху Данії нічого не загрожує. Але хвилинна розслабленість на 70-й хвилині у власному штрафному – і пенальті. Дзюба переграв Шмайхеля.

Однак це була лише хвилинна розслабленість. Далі данці просто знищили росіянин.

Крістенсен спочатку забив з-за меж штрафного після затяжної атаки. А потім Мехле реалізував контратаку.

Дивіться відео голів матчу Росія – Данія

Росія – Данія – 1:4
Голи: Дзюба (70, пен.) – Дамсгард (38), Поульсен (58), Крістенсен (79), Мехле (82)

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Росія Росія Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В
4
Данія Данія Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
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Вівторок, 22 червня
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