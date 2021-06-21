Росія, давай до побачення! Данія виходить в плей-офф Євро-2020

Данці розгромили збірну Росії в останньому турі групового етапу і вийшли в 1/8 фіналу з другого місця, подарувавши надію і українській команді

Дика радість Данії - вони в 1/8 фіналу / Фото: Getty Images

Збірна Данії виконала своє завдання в матчі проти Росії. Виграла з різницею більш ніж в один м'яч, що до гри гарантувало їй мінімум майже прохідне третє місце. Але з урахуванням перемоги Бельгії – данці вийшли в плей-офф з другого місця. І подарували надію Україні на 1/8 фіналу.

Розклади перед матчем в групі були такі, що кожна команда могла потрапити в плей-офф. Данії потрібна була тільки перемога. Але команда почала гру дуже боязко. І ледь не пропустила. Головін зробив відмінний рейд, обігравши всю данську оборону, але Шмейхель виручив.

А Данія забила з нізвідки. В кінці першого тайму Дамсгард пробив з-за штрафного і м'яч по дузі влетів у ворота!

Початок другої половини гри знову було за данцями. Поульсен скористався помилкою Кузяєва і відправив м'яч у порожні ворота!

Здавалося, успіху Данії нічого не загрожує. Але хвилинна розслабленість на 70-й хвилині у власному штрафному – і пенальті. Дзюба переграв Шмайхеля.

Однак це була лише хвилинна розслабленість. Далі данці просто знищили росіянин.

Крістенсен спочатку забив з-за меж штрафного після затяжної атаки. А потім Мехле реалізував контратаку.

Дивіться відео голів матчу Росія – Данія

Росія – Данія – 1:4

Голи: Дзюба (70, пен.) – Дамсгард (38), Поульсен (58), Крістенсен (79), Мехле (82)