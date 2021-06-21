21 червня 19:00 Відео
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00 Відео
Росія 1
Данія 4
21 червня 90+3’ Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Росія – Данія: відео голів та огляд розгрому збірної РФ на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 22:55
Копіювати лінк
Загнані в кут групи В данці дуже потребували 21 червня перемоги над збірною РФ, щоб поборотися за місце в плей-офф на нинішньому чемпіонаті Європи
20-річний Міккель Дамсгор забив Росії
20-річний Міккель Дамсгор забив Росії / Фото: Reuters

До старту Євро мало хто міг подумати, що міцна Данія після двох турів не набере очок в групі і буде боротися за виживання. але реанімація Еріксена в матчі з Фінляндією (0:1) і упущена перемога над Бельгією (1:2) поставили жителів півночі в складне становище. У Копенгагені тільки виграш у Росії залишав їм шанси на плей-офф. І вони перевиконали програму – 4:1!

Читайте також: Дружина Еріксена, який вижив, відвезла його додому: що з футболістом після операції на серці

Перші півгодини на полі "Паркена" пройшли досить рівно – данці розгойдувалися, а росіяни, мабуть, не хотіли ризикувати – їх влаштовувала і нічия. Але на 38-й хвилині 20-річний Міккель Дамсгор взяв на себе ініціативу на вході в чужу штрафну і забив чудовий м'яч обвідним ударом. Воротар збірної РФ Сафонов навіть не стрибав.

А після перерви перевага Данії зміцнив Юссуф Пулсен, виводячи сіверян в 1/8 фіналу.

Але це був ще не кінець. На 70-й хвилині Дзюба з пенальті скоротив рахунок.

Пропущений гол лише розізлив датчан. На 79-й хвилині Крістенсен забив неймовірним ударом з-за меж штрафного.

А на 82-й хвилині швидка контратака датчан привела до голу Меле, який увійшов до штрафного, підробив м'яч і пальнув по воротах, зробивши рахунок 4:1 на користь збірної Данії.

Нагадаємо, що лідер групи B Бельгія достроково гарантувала собі місце в плей-офф. А після перемоги 2:0 над фінами і виграла квартет. Данія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця, Фінляндія – третя, а для Росії Євро закінчено.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Росія Росія Рос
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
3
1
0
2
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В
4
Данія Данія Дан
3
1
0
2
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П П

Раніше Росії радили тягнути час в матчі з Данією, щоб вийти до плей-офф.

Дивіться огляд матчу Данії і Бельгії

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти