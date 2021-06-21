Росія – Данія: відео голів та огляд розгрому збірної РФ на Євро-2020

Загнані в кут групи В данці дуже потребували 21 червня перемоги над збірною РФ, щоб поборотися за місце в плей-офф на нинішньому чемпіонаті Європи

20-річний Міккель Дамсгор забив Росії / Фото: Reuters

До старту Євро мало хто міг подумати, що міцна Данія після двох турів не набере очок в групі і буде боротися за виживання. але реанімація Еріксена в матчі з Фінляндією (0:1) і упущена перемога над Бельгією (1:2) поставили жителів півночі в складне становище. У Копенгагені тільки виграш у Росії залишав їм шанси на плей-офф. І вони перевиконали програму – 4:1!

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Перші півгодини на полі "Паркена" пройшли досить рівно – данці розгойдувалися, а росіяни, мабуть, не хотіли ризикувати – їх влаштовувала і нічия. Але на 38-й хвилині 20-річний Міккель Дамсгор взяв на себе ініціативу на вході в чужу штрафну і забив чудовий м'яч обвідним ударом. Воротар збірної РФ Сафонов навіть не стрибав.

А після перерви перевага Данії зміцнив Юссуф Пулсен, виводячи сіверян в 1/8 фіналу.

Але це був ще не кінець. На 70-й хвилині Дзюба з пенальті скоротив рахунок.

Пропущений гол лише розізлив датчан. На 79-й хвилині Крістенсен забив неймовірним ударом з-за меж штрафного.

А на 82-й хвилині швидка контратака датчан привела до голу Меле, який увійшов до штрафного, підробив м'яч і пальнув по воротах, зробивши рахунок 4:1 на користь збірної Данії.

Нагадаємо, що лідер групи B Бельгія достроково гарантувала собі місце в плей-офф. А після перемоги 2:0 над фінами і виграла квартет. Данія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця, Фінляндія – третя, а для Росії Євро закінчено.

Раніше Росії радили тягнути час в матчі з Данією, щоб вийти до плей-офф.

Дивіться огляд матчу Данії і Бельгії