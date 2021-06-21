За кого тепер вболівати Україні? Чотири варіанти, як нам залишитися на Євро-2020

Поразкою від Австрії збірна України поставила себе на грань вильоту з чемпіонату Європи, але є ще невеликі шанси залишитися – ось, що для цього потрібно

Тепер збірній України залишається чекати

Збірна України завдання мінімум не виконала. Нашій команді вистачило б і нічийного результату для виходу в плей-офф. Програли. Тепер розповідаємо варіанти, як нам ще залишитися на Євро.

Команді Шевченка потрібно бути серед чотирьох кращих збірних, що посядуть треті місця. У України три очки і різниця м'ячів -1 (4:5). Поки ситуація серед третіх місць така:

Подивимося на конкурентів.

Група А

Тут все вже зрозуміло. Третє місце зайняла збірна Швейцарії, яка з чотирма очками випереджає Україну.

Група В

Найзаплутаніша ситуація. На вихід в плей-офф претендують всі чотири команди. Є ймовірність, що три команди можуть набрати по шість балів і вийти в 1/8 фіналу. Для цього потрібні перемоги Росії над Данією і Фінляндії над Бельгією. Також Росія і Фінляндія будуть вище за Україну, якщо зіграють внічию в останньому турі.

У разі поразки Росії від Данії на перший план вийде різниця голів. Зараз у Данії -2, при мінімальній перемозі стане -1, як і в України, але у нас більше забитих (зараз – 4 проти 1). Але якщо програють фіни, то нас влаштує перемога данців з будь-яким рахунком.

Що нам потрібно: Перемога Данії і поразка Фінляндії. Або перемога Данії 1:0, 2:1, при нічиїй Фінляндії. Або перемога / нічия Росії при поразці Фінляндії.

Група D

Хорватія і Шотландія мають по одному балу перед останнім туром. Переможець цієї пари набере чотири очки і в будь-якому випадку буде випереджати нашу команду. А ще тут виступають Чехія і Англія, які вже мають по чотири бали. Єдиний шанс для України – нічия в матчі між Хорватією і Шотландією.

Що нам потрібно: нічия в матчі Хорватія – Шотландія.

Група Е

Швеція вже має чотири бали, у Словаччині три очки, але попереду матч проти Іспанії. У разі нічиєї словаки наберуть чотири бали і будуть вище за Україну, поразка залишить три очки і негативну різницю м'ячів при меншій кількості забитих голів, якщо, звичайно Іспанія не виграє з рахунком 3:2 і вище. Тоді в України і Словаччини можуть бути однакові показники і в хід піде підрахунок карток або навіть рейтинг збірної.

А ще є Польща. У них зараз один бал і матч проти Швеції. Перемога принесе полякам ще три бали і місце вище за Україну в зведеній таблиці третіх команд.

Що нам потрібно: Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі.

Група F

Португалія має три бали, але також +1 в різниці м'ячів і більшу кількість забитих голів. Навіть поразка з рахунком 0:2 від Франції залишить Роналду і компанію вище за Україну. Німеччині вистачить нічиєї в матчі з Угорщиною, щоб випередити нашу команду. Угорцям ж потрібна перемога з великим рахунком.

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів.

Підсумок: для виходу України в плей-офф Євро-2020 треба, щоб мінімум в двох з чотирьох груп склався такий потрібний нам пасьянс.