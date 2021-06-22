"Після рукостискання з Путіним полетів у космос": українець назвав винного у провалі Росії на Євро-2020

Андрій Канчельскіс вважає, що Черчесову давно пора у відставку, пост головного тренера збірної Росії повинні зайняти Сьомін або Бердиєв

Черчесову пора йти, вважає Канчельскіс

Колишній півзахисник київського Динамо, донецького Шахтаря і Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс поділився враженнями від виступу збірної Росії на чемпіонаті Європи. Російські футболісти поступилися Данії (1:4) і втратили шанси на потрапляння в плей-офф.

"Був смішним воротарем, а тепер смішний тренер – просто ні про що. Все плачевно, в футболі велика біда, яка утворилася не сьогодні і не вчора. На чемпіонаті світу нас тягли за вуха, а Черчесов після рукостискання з Путіним полетів у космос. Так і не повернувся звідти. До сих пір руку не миє, напевно.

Чи подасть Черчесов у відставку? Мав ще після Кубка конфедерацій, але не подав ж. Яка у нього гордість може бути, про що ви говорите? Ми жодної хорошої команди не обіграли.

Як я говорив, так і виявилося. Шкода, що ми пізно це зрозуміли. Кого б хотів бачити на чолі збірної? Сьомін, Бердиєв" , – цитує Канчельскіса Sport24.

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