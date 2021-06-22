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Польща --
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"Після рукостискання з Путіним полетів у космос": українець назвав винного у провалі Росії на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 09:07
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Андрій Канчельскіс вважає, що Черчесову давно пора у відставку, пост головного тренера збірної Росії повинні зайняти Сьомін або Бердиєв
Черчесову пора йти, вважає Канчельскіс
Черчесову пора йти, вважає Канчельскіс

Колишній півзахисник київського Динамо, донецького Шахтаря і Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс поділився враженнями від виступу збірної Росії на чемпіонаті Європи. Російські футболісти поступилися Данії (1:4) і втратили шанси на потрапляння в плей-офф.

"Був смішним воротарем, а тепер смішний тренер – просто ні про що. Все плачевно, в футболі велика біда, яка утворилася не сьогодні і не вчора. На чемпіонаті світу нас тягли за вуха, а Черчесов після рукостискання з Путіним полетів у космос. Так і не повернувся звідти. До сих пір руку не миє, напевно.

Чи подасть Черчесов у відставку? Мав ще після Кубка конфедерацій, але не подав ж. Яка у нього гордість може бути, про що ви говорите? Ми жодної хорошої команди не обіграли.

Як я говорив, так і виявилося. Шкода, що ми пізно це зрозуміли. Кого б хотів бачити на чолі збірної? Сьомін, Бердиєв" , – цитує Канчельскіса Sport24.

Читайте також: Залишилося одна умова! Україна за крок від плей-офф Євро-2020

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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