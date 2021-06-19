Увидеть "Уэмбли" – и жить дальше! Невероятные приключения корреспондента Спорт Сегодня на Евро

Вопреки обстоятельствам мы таки добрались до Лондона и посетили британское дерби Англия – Шотландия на знаменитом стадионе "Уэмбли"

Шотландские болельщики наводнили Лондон в день матча своей команды с Англией на Евро-2020 / Фото: Reuters

О, этот сумасшедший, пестрый, немножко странный, невероятный чемпионат Старушки Европы! Знатный он, однако, затейник, Мишель наш Платини: в прошлом – великий футболист, разжалованный президент УЕФА, изобретатель формулы сего турнира. Это ж надо было придумать – разбросать матчи по всему континенту. Ладно, коронавируса тогда не было еще и в проекте, кто ж мог такое предположить в те далекие беззаботные времена?!..

Гостеприимный Бухарест притягивал, будто волшебным магнитом, манил и соблазнял остаться. Ах, какие здесь милые чудесные люди – не в этом ли главная красота любого уголка на этой планете?! А как тут вкусно! Весело! Да что говорить – приходит на ум лишь одесское "Чтоб я так жил!" Внушительные группы фанатов украинской сборной остались гостить в столице Румынии, продолжая празднование победы над Северной Македонией как минимум до понедельника – до решающего матча с австрийцами, и ведь правильно сделали!

А у вашего корреспондента был иной, замысловатый план. Дело в том, что журналисты, получившие аккредитацию на весь турнир, пропуск на матчи чемпионата запрашивают по отдельности, а потом уже УЕФА решает, кто достоин. Мое наивное желание побывать на всех трех межусобойчиках Германии, Франции и Португалии в "группе смерти" под номером F, вероятно, было заранее обречено на неудачу – в итоге пришел отказ на все три игры.

Но путем взаимной переписки с карающими и милующими сотрудниками пресс-службы УЕФА удалось в качестве сатисфакции получить допуск на... британское дерби! О, мечта поэта! Англия – Шотландия на знаменитом "Уэмбли"! Что ни говори, но жизнь полна сюрпризов – приятных и не очень. Как оказалось, приключения только начинались...

Болельщики сборной Шотландии в Лондоне во время матча Англия – Шотландия (0:0) / Фото: Reuters

Признаюсь, в аэропорт я приехал поздно – Бухарест не отпускал. На самолет, вылетающий в столицу Англии в полдень, я еще успевал, вроде обошлось, но облом... Облом поджидал при посадке. Оказалось: обязательным и необходимым условием является наличие специального формуляра правительства Великобритании – причем заполнить его обязан любой путешественник, направляющийся на Британские острова – будь ты хоть принц Уэльский!

Одолеть задачу с ходу никак не удавалось – заложенный хитроумным программистом алгоритм тормозил, возвращал на шаг назад, требовал точного ответа на все поставленные вопросы. Тем временем посадка заканчивалась, а реакцией на мольбы позволить мне дозаполнить злосчастный формуляр уже в самолете (ведь если подумать, нужен то этот документ уже в UK, какая разница, есть ли он меня в Румынии, нет ли?) было вежливое и решительное "Нет!".

Но как же?! Он же! Улетает! Мне же! На Футбол! Нужно! Я был отчаянии. Сняв "корону", и преклонив колено, обратился к вершащей судьбы деловой тетеньке: "Дорогая мадам! Прошу Вас, не откажите в любезности, помогите! Ведь это еще возможно! Самолет здесь, пока не улетел, вот он, я вижу его! Поймите, мне это жизненно необходимо! Не разбивайте мое хрупкое сердце! Пощадите! Не откажите! Помогите!" А в ответ лишь холодное: "Встаньте с колен, сэр". Не ответила взаимностью. Эх, ничего они не понимают...

Меня выпроводили из терминала, "успокаивая" тем фактом, что есть еще один рейс. Он отправлялся в Лондон пять часов спустя. Коротал время за заполнением драгоценного формуляра – на него пришлось потратить часа два, не меньше. Загвоздка состояла в том, что обязательно нужно было записаться на тест на ковид (в одном из центров тестирования, числящихся в особом правительственном списке), оплатить его (95 (!) фунтов – кругленькая сумма!) и лишь тогда получаешь специальный код для внесения в формуляр. А без него – никак. Бюрократия на грани фантастики!

Я вылетел из Бухареста, когда до начала матча оставалось уже меньше пяти часов. Машина шла над Европой: долго следовала направлению русла Дуная, узнаваемы были озеро Балатон и Боденское, внизу проплыли снежные шапки Альпийских вершин, бесчисленные лоскутки полей. Наконец, цель полета достигнута.

Небольшой аэропорт к северу от Лондона встретил холодом и контрастным душем ледяного дождя (и это после теплого летнего Бухареста и испепеляющей немецкой жары! Какая же она разная, эта Европа!). Пограничник долго рассматривал мои документы, был весьма доброжелателен. Работаете на Евро? Ах, не пустили в самолет?! Срочно возьмите такси до "Уэмбли"!

До стартового свистка оставалось еще часа полтора. За это время я успел добраться до центра Лондона. Местных на улицах города было немного – редкие прохожие спешили в пабы, рестораны или просто домой – поскорее занять места у телевизионных экранов. Бросалось в глаза огромное количество гостей из Шотландии. Их в столице Англии было в этот день более двадцати тысяч, хотя на трибуны стадиона могли попасть лишь две, от силы – три тысячи фанатов.

Последний марш-бросок – еду на "Уэмбли". Матч в самом разгаре, заканчивается первый тайм. "Энгланд – нулл, Скотлэнд – нулл", – доносятся голоса телекомментаторов BBC. Наконец-то, уже совсем близко!

Подходы к стадиону, много конной полиции. Сияющее бирюзой драгоценное магическое полукольцо над чашей "Уэмбли". Цель близка! Влетаю в ложу прессы... и вижу море ликующих шотландцев. Только что прозвучал финальный свисток.

Болельщики сборной Англии мгновенно исчезли, испарились, как будто их здесь и не было. А шотландцы, эти веселые ребята в традиционных клетчатых юбках, от души праздновали нулевую ничью... Мне кажется, я ничего не пропустил. По-моему, это и был главный момент этого вечера. Они не уходили со стадиона еще хороший час – а потом отправились гулять по ночному Лондону. Шотландцы пели и танцевали. Веселящиеся, счастливые люди. И я там был – среди них. Вот оно – счастье. А что еще нужно?