Валидольная победа Украины в Бухаресте. Наш репортаж из столицы Румынии

Впечатления о столице Румынии, о намечавшемся разгроме Северной Македонии и валидольном эндшпиле матча, в котором сборная Украины одержала такую важную победу

Болельщики сборной Украины на матче Евро-2020 Украина - Северная Македония 17 июня в Бухаресте / Фото: Reuters

Бухарест, в котором играли Украина и Северная Македония, – еще один город контрастов. Гигантское здание парламента – великий и ужасный Чаушеску любил строить с размахом! Широченные проспекты, носящие имена румынских генералов, способны проглотить мощнейший транспортный поток (видел своими глазами!), при этом ни капельки не поперхнувшись.

И тут же, в самом центре – небольшая улица имени Дмитрия Ивановича Менделеева. На здании обсерватории – плакаты, посвященные юбилею полета первого румынского космонавта – по программе "Интеркосмос".

Создалось впечатление, что румыны – очень трудолюбивые люди. Не зря газетный киоск с полным набором свежей прессы открывается... в четыре утра. Уже в шесть от покупателей нет отбоя, пешеходов много, транспорт полон – все спешат на работу.

Но сделаешь шаг в сторону от главных городских магистралей – и зарябит в глазах от полуразваливающихся серых мрачных построек эпохи развитого социализма. Дребезжат видавшие виды старенькие трамваи. Несчастные бабушки, тихонько перемещаясь по обочине тротуара, предлагают купить нехитро связанные носочки и шарфики, или просто просят подаяние – на нищенскую пенсию (задворки Евросоюза!) не очень-то пошикуешь.

Есть один довольно положительный момент. Если в Бухаресте у вас возникнет необходимость обратиться к кому-либо на английском, будь то продавец в булочной, в том же газетном киоске, кассир в супермаркете, не говоря уже о таксисте, официанте, служащем отеля, медицинском работнике – собеседник, независимо от возраста, в восьми случаях из десяти вам на английском и ответит. Любопытно, а какова квота по аналогичному показателю в Киеве? А беднейшая Румыния, между тем, имеет все шансы ускоренными темпами проскочить период евроинтеграции.

Наших болельщиков в столицу Румынии приехало много. Все хотели посмотреть на сборную Украины "наживо", тем более – в серьезном официальном турнире.

Благо, и рядом, и Украину соседи внесли в "зеленый" список, приезжим из стран которого на границе не нужно демонстрировать справки о прививках и предъявлять негативный результат теста. Но совсем без анализа на ковид не обошлось – его должны были сдать в день игры все без исключения посетители стадиона, получая взамен бумажный браслет на запястье в качестве дополнительного к билету пропуска на стадион. Сработано было четко – никаких стоящих упоминания очередей, все спокойно и быстро – заветная ленточка досталась практически каждому.

Матч начался с беспревывных атак желто-синих, одна за другой накатывавшихся на ворота балканцев. Голы Ярмоленко и Яремчука стали их логическим завершением. Казалось, намечается разгром – Украина по всем статьям превосходила македонцев.

Но потом наши как-то успокоились, а соперник, наоборот, стал атаковать больше, наседать.

Оба вратаря отразили пенальти, но если Бущан отбил мяч перед собой – и этим воспользовался соперник, то Дмитриевский сработал четче при ликвидации последствий удара с "точки" от Малиновского.

На 70-й минуте Шевченко сделал замены, напрашивавшиеся при счете 2:2 еще в Амстердаме. Через четыре минуты Цыганков мог ставить точку, но промахнулся по воротам, а пас Беседину не отдал. В итоге счет не изменился – 2:1, и у сборной Украины есть хорошие шансы на выход из группы. В понедельник – решающий матч с достаточно сильными австрийцами.