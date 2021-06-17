17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 45+1’
Нидерланды 1
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Валидольная победа Украины в Бухаресте. Наш репортаж из столицы Румынии

Алексей Исаенко Алексей Исаенко
17 июня, 21:21
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Впечатления о столице Румынии, о намечавшемся разгроме Северной Македонии и валидольном эндшпиле матча, в котором сборная Украины одержала такую важную победу
Болельщики сборной Украины на матче Евро-2020 Украина - Северная Македония 17 июня в Бухаресте
Болельщики сборной Украины на матче Евро-2020 Украина - Северная Македония 17 июня в Бухаресте / Фото: Reuters

Бухарест, в котором играли Украина и Северная Македония, – еще один город контрастов. Гигантское здание парламента – великий и ужасный Чаушеску любил строить с размахом! Широченные проспекты, носящие имена румынских генералов, способны проглотить мощнейший транспортный поток (видел своими глазами!), при этом ни капельки не поперхнувшись.

И тут же, в самом центре – небольшая улица имени Дмитрия Ивановича Менделеева. На здании обсерватории – плакаты, посвященные юбилею полета первого румынского космонавта – по программе "Интеркосмос".

Создалось впечатление, что румыны – очень трудолюбивые люди. Не зря газетный киоск с полным набором свежей прессы открывается... в четыре утра. Уже в шесть от покупателей нет отбоя, пешеходов много, транспорт полон – все спешат на работу.

Но сделаешь шаг в сторону от главных городских магистралей – и зарябит в глазах от полуразваливающихся серых мрачных построек эпохи развитого социализма. Дребезжат видавшие виды старенькие трамваи. Несчастные бабушки, тихонько перемещаясь по обочине тротуара, предлагают купить нехитро связанные носочки и шарфики, или просто просят подаяние – на нищенскую пенсию (задворки Евросоюза!) не очень-то пошикуешь.

Есть один довольно положительный момент. Если в Бухаресте у вас возникнет необходимость обратиться к кому-либо на английском, будь то продавец в булочной, в том же газетном киоске, кассир в супермаркете, не говоря уже о таксисте, официанте, служащем отеля, медицинском работнике – собеседник, независимо от возраста, в восьми случаях из десяти вам на английском и ответит. Любопытно, а какова квота по аналогичному показателю в Киеве? А беднейшая Румыния, между тем, имеет все шансы ускоренными темпами проскочить период евроинтеграции.

Наших болельщиков в столицу Румынии приехало много. Все хотели посмотреть на сборную Украины "наживо", тем более – в серьезном официальном турнире.

Благо, и рядом, и Украину соседи внесли в "зеленый" список, приезжим из стран которого на границе не нужно демонстрировать справки о прививках и предъявлять негативный результат теста. Но совсем без анализа на ковид не обошлось – его должны были сдать в день игры все без исключения посетители стадиона, получая взамен бумажный браслет на запястье в качестве дополнительного к билету пропуска на стадион. Сработано было четко – никаких стоящих упоминания очередей, все спокойно и быстро – заветная ленточка досталась практически каждому.

Матч начался с беспревывных атак желто-синих, одна за другой накатывавшихся на ворота балканцев. Голы Ярмоленко и Яремчука стали их логическим завершением. Казалось, намечается разгром – Украина по всем статьям превосходила македонцев.

Но потом наши как-то успокоились, а соперник, наоборот, стал атаковать больше, наседать.

Оба вратаря отразили пенальти, но если Бущан отбил мяч перед собой – и этим воспользовался соперник, то Дмитриевский сработал четче при ликвидации последствий удара с "точки" от Малиновского.

На 70-й минуте Шевченко сделал замены, напрашивавшиеся при счете 2:2 еще в Амстердаме. Через четыре минуты Цыганков мог ставить точку, но промахнулся по воротам, а пас Беседину не отдал. В итоге счет не изменился – 2:1, и у сборной Украины есть хорошие шансы на выход из группы. В понедельник – решающий матч с достаточно сильными австрийцами.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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