Чехія – Англія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом протистояння чехів і англійців у третьому турі групового раунду Євро-2020 на Вемблі – відео, фото і коментарі

У вівторок, 22 червня, на Євро-2020 фінішують матчі в групі D. На лондонському стадіоні "Вемблі" зустрічаються Чехія і Англія, котрі достроково вийшли до 1/8 фіналу, але в очному протистоянні вирішують – з якого ж місця. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього матчу з відео, фото та коментарями.

Обидві команди на Євро по разу перемогли і зіграли внічию, а в очному протистоянні посперечаються за перше місце в групі. Чехам, в складі яких Патрік Шик забив вже три голи, для виграшу групи сьогодні вистачить і нічиєї. Англійцям же для цього потрібна перемога.

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Тільки от чи потрібно перше місце в групі англійцям? З одного боку, воно дозволить їм почати плей-оф у рідних стінах. Але з іншого – проти кого! Це буде друга команда в групі F з Францією, Німеччиною, Португалією і Угорщиною. Можливо, англійцям навіть краще було б фінішувати в своєму квартеті другими і потрапити на друге місце групи Е (Швеція, Словаччина, Іспанія, Польща).

УСІ ВАРІАНТИ У ГРУПІ D

Чехія вже вийшла до плей-оф. Вона посяде перше місце, якщо уникне поразки від Англії. Вона стане другою, якщо програє, а в паралельному матчі Шотландія переможе Хорватію. Чехи будуть третіми, якщо програють Англії, а Хорватія переможе з достатнім рахунком, щоб випередити їх за різницею м'ячів.

Англія вже вийшла до плей-оф. Перемога над Чехією принесе їй перше місце. Англійці будуть лише третіми, якщо програють Чехії, а Шотландія переможе з достатнім рахунком, щоб випередити їх за різницею м'ячів.

Хорватія зобов'язана перемагати шотландців, щоб вийти до плей-оф бодай б з третього місця. При цьому вона ще може обійти чехів у суперечці за друге місце за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Шотландія зобов'язана перемагати хорватів, щоб вийти до плей-офф бодай з третього місця. При цьому вона ще може обійти англійців у суперечці за друге місце за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чехія: Вацлик; Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил; Соучек, Голеш; Масопуст, Даріда, Янкто; Шик

"Висять" на картці: Боржил, Гложек, Масопуст

Англія: Пікфорд; Тріпп'єр, Стоунз, Магвайр, Шоу; Філліпс, Райс, Беллінгем; Гріліш, Кейн, Стерлінг

"Висить" на картці: Фоден

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом матчу Англію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.56, на нічию – 3.75, на перемогу Чехії – 8.30. Найбільш вірогідним рахунком аналітики називають 1:0 на користь англійців.

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ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Чехія – Англія у вівторок, 22 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як у попередньому турі Англія зіграла 0:0 з Шотландією

Дивіться, як у попередньому турі Чехія зіграла 1:1 з Хорватією