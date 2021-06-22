22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Чехія

22:00

Англія

Матч не почався
Серія пенальті
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Чехія – Англія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 10:45
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом протистояння чехів і англійців у третьому турі групового раунду Євро-2020 на Вемблі – відео, фото і коментарі

У вівторок, 22 червня, на Євро-2020 фінішують матчі в групі D. На лондонському стадіоні "Вемблі" зустрічаються Чехія і Англія, котрі достроково вийшли до 1/8 фіналу, але в очному протистоянні вирішують – з якого ж місця. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього матчу з відео, фото та коментарями.

ОНЛАЙН ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ – ТУТ

Обидві команди на Євро по разу перемогли і зіграли внічию, а в очному протистоянні посперечаються за перше місце в групі. Чехам, в складі яких Патрік Шик забив вже три голи, для виграшу групи сьогодні вистачить і нічиєї. Англійцям же для цього потрібна перемога.

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Тільки от чи потрібно перше місце в групі англійцям? З одного боку, воно дозволить їм почати плей-оф у рідних стінах. Але з іншого – проти кого! Це буде друга команда в групі F з Францією, Німеччиною, Португалією і Угорщиною. Можливо, англійцям навіть краще було б фінішувати в своєму квартеті другими і потрапити на друге місце групи Е (Швеція, Словаччина, Іспанія, Польща).

УСІ ВАРІАНТИ У ГРУПІ D

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Чехія вже вийшла до плей-оф. Вона посяде перше місце, якщо уникне поразки від Англії. Вона стане другою, якщо програє, а в паралельному матчі Шотландія переможе Хорватію. Чехи будуть третіми, якщо програють Англії, а Хорватія переможе з достатнім рахунком, щоб випередити їх за різницею м'ячів.

Англія вже вийшла до плей-оф. Перемога над Чехією принесе їй перше місце. Англійці будуть лише третіми, якщо програють Чехії, а Шотландія переможе з достатнім рахунком, щоб випередити їх за різницею м'ячів.

Хорватія зобов'язана перемагати шотландців, щоб вийти до плей-оф бодай б з третього місця. При цьому вона ще може обійти чехів у суперечці за друге місце за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Шотландія зобов'язана перемагати хорватів, щоб вийти до плей-офф бодай з третього місця. При цьому вона ще може обійти англійців у суперечці за друге місце за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чехія: Вацлик; Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил; Соучек, Голеш; Масопуст, Даріда, Янкто; Шик
"Висять" на картці: Боржил, Гложек, Масопуст

Англія: Пікфорд; Тріпп'єр, Стоунз, Магвайр, Шоу; Філліпс, Райс, Беллінгем; Гріліш, Кейн, Стерлінг
"Висить" на картці: Фоден

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом матчу Англію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.56, на нічию – 3.75, на перемогу Чехії – 8.30. Найбільш вірогідним рахунком аналітики називають 1:0 на користь англійців.

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ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Чехія – Англія у вівторок, 22 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як у попередньому турі Англія зіграла 0:0 з Шотландією

Дивіться, як у попередньому турі Чехія зіграла 1:1 з Хорватією

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
Дивись на:
22:00
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22:00
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