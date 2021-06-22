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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Девушка в купальнике выбежала на поле во время матча в Санкт-Петербурге

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 10:32
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В концовке встречи Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии на поле стадиона в Санкт-Петербурге выбежала девушка. Стюарды быстро ее поймали и увели
Во время матча Евро-2020 на поле выбежала девушка
Во время матча Евро-2020 на поле выбежала девушка / Фото: Reuters

Во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии в Санкт-Петербурге на поле выбежала девушка в черном купальнике. Вероятно, она хотела повторить подвиг Кинси Волански в финале ЛЧ.

Девушку быстро поймали стюарды и вывели с поля. Это было добавленное ко второму тайму время, поэтому пауза не повлияла на ход поединка. Отметим, что выходка Кинси Волански принесла ей всемирную популярность и более двух миллионов подписчиков в Instagram.

Напомним, что Бельгия одержала победу со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала с первого места, а Финляндия осталась на третьей строчке и ждет, как завершатся поединки в других группах. Ранее мы писали, что что финны могут выйти в 1/8 финала вместе с Украиной.

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
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Видео О матче
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Вторник, 22 июня
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