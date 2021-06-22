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У Месси новое достижение. Что на этот раз сделал аргентинец?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 09:48
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сыграл 147-й матч за национальную команду и повторил результат Хавьера Маскерано, который уже завершил карьеру
Лионель Месси скоро установит новый рекорд Аргентины
Лионель Месси скоро установит новый рекорд Аргентины / Фото: Reuters

Пока у нас кипят страсти Евро-2020, через океан разыгрывают Кубок Америки. Ночью сборная Аргентины обыграла Парагвай (1:0) и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

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Матч стал особенным для лидера аргентинской команды Лионеля Месси. Он отыграл в футболке национальной команды 147-й матч и повторил достижение Хавьера Маскерано. В следующем поединке Лионель единолично возглавит рейтинг.

"Поздравляю Лео с достижением рекорда в сборной Аргентины. Нет никого лучше, чтобы продолжать быть легендой и игроком с наибольшим количеством матчей в нашей национальной сборной.

Поздравляю всю команду с победой и пусть их будет еще много!" – написал Маскерано в соцсетях.

Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 73 мяча и отдал 52 голевые передачи.

Кстати, в мире 147 матчей – это всего лишь 35-й результат. Лидер Бадир Аль-Мутава из Кувейта. Он сыграл 184 поединка и еще продолжает карьеру.

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2
Уэльс
3
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4
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Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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