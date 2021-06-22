У Мессі нове досягнення. Що цього разу зробив аргентинець?

Поки у нас киплять пристрасті Євро-2020, через океан розігрують Кубок Америки. Вночі збірна Аргентини обіграла Парагвай (1:0) і гарантувала собі вихід до плей-оф турніру.
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Матч став особливим для лідера аргентинської команди Ліонеля Мессі. Він відіграв у футболці національної команди 147-й матч і повторив досягнення Хав'єра Маскерано. У наступному поєдинку Ліонель одноосібно очолить рейтинг.
"Вітаю Лео з досягненням рекорду в збірній Аргентини. Немає нікого краще, щоб продовжувати бути легендою і гравцем з найбільшою кількістю матчів у нашій національній збірній.
Вітаю всю команду з перемогою і нехай їх буде ще багато!" – написав Маскерано в соцмережах.
Мессі дебютував за основну команду збірної Аргентини 17 серпня 2005 року. Відтоді форвард забив 73 м'ячі і віддав 52 гольові передачі.
До речі, в світі 147 матчів – це всього лише 35-й результат. Лідер Бадір Аль-Мутава з Кувейту. Він зіграв 184 поєдинки і ще продовжує кар'єру.