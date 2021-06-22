22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

У Мессі нове досягнення. Що цього разу зробив аргентинець?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 09:48
Копіювати лінк
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зіграв 147-й матч за національну команду і повторив результат Хав'єра Маскерано, який вже завершив кар'єру
Ліонель Мессі скоро встановить новий рекорд Аргентини
Ліонель Мессі скоро встановить новий рекорд Аргентини / Фото: Reuters

Поки у нас киплять пристрасті Євро-2020, через океан розігрують Кубок Америки. Вночі збірна Аргентини обіграла Парагвай (1:0) і гарантувала собі вихід до плей-оф турніру.

Читайте також: Залишилося одна умова! Україна за крок від плей-оф Євро-2020

Матч став особливим для лідера аргентинської команди Ліонеля Мессі. Він відіграв у футболці національної команди 147-й матч і повторив досягнення Хав'єра Маскерано. У наступному поєдинку Ліонель одноосібно очолить рейтинг.

"Вітаю Лео з досягненням рекорду в збірній Аргентини. Немає нікого краще, щоб продовжувати бути легендою і гравцем з найбільшою кількістю матчів у нашій національній збірній.

Вітаю всю команду з перемогою і нехай їх буде ще багато!" – написав Маскерано в соцмережах.

Мессі дебютував за основну команду збірної Аргентини 17 серпня 2005 року. Відтоді форвард забив 73 м'ячі і віддав 52 гольові передачі.

До речі, в світі 147 матчів – це всього лише 35-й результат. Лідер Бадір Аль-Мутава з Кувейту. Він зіграв 184 поєдинки і ще продовжує кар'єру.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти