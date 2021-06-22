22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Хорватія – Шотландія: де дивитися матч Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 15:22
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Хорватія і Шотландія зустрінуться в ключовому матчі за вихід в плей-оф Євро-2020. Команди влаштовує тільки перемога, а Україні потрібна нічия. Стежимо за доленосним матчем на ТБ і в інтернеті
Матч Хорватія - Шотландія покажуть на ТВ і в інтернеті
Матч Хорватія - Шотландія покажуть на ТВ і в інтернеті / Фото: REUTERS

Сьогодні Хорватія і Шотландія зійдуться в матчі третього туру групового етапу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті, а на нашому сайті пройде онлайн Хорватія – Шотландія.

Де дивитися матч Хорватія – Шотландія:

Футбол 1, live
OLL.TV (в підписці)
"Футбол 3", середа, 8:10 (повтор)
"Футбол 2", середа, 11:10 (повтор)

Обидві команди зберігають шанси на вихід з групи, а за певних обставин навіть можуть піднятися на друге місце. Для цього необхідно обов'язково перемагати і чекати, як завершиться паралельний матч Англія – Чехія. Хорватів влаштує поразка Чехії, а шотландців – Англії, а далі в справу вступить різниця голів. До речі, онлайн Англія – Чехія є на нашому сайті.

Але Україні потрібно, щоб Хорватія і Шотландія зіграли внічию. У цьому випадку наша команда вже сьогодні гарантовано вийде в 1/8 фіналу Євро. Наша команда випереджає обидві команди в рейтингу команд, що зайняли треті місця, і сподіваємося, так і залишиться.

Аналітики FAVBET віддають перевагу Хорватії: коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 2.39, на нічию – 3,90, на перемогу Шотландії – 2.85.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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22:00
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