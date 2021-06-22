Хорватія – Шотландія: де дивитися матч Євро-2020

Хорватія і Шотландія зустрінуться в ключовому матчі за вихід в плей-оф Євро-2020. Команди влаштовує тільки перемога, а Україні потрібна нічия. Стежимо за доленосним матчем на ТБ і в інтернеті

Матч Хорватія - Шотландія покажуть на ТВ і в інтернеті / Фото: REUTERS

Сьогодні Хорватія і Шотландія зійдуться в матчі третього туру групового етапу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті, а на нашому сайті пройде онлайн Хорватія – Шотландія.

Де дивитися матч Хорватія – Шотландія:

Футбол 1, live

OLL.TV (в підписці)

"Футбол 3", середа, 8:10 (повтор)

"Футбол 2", середа, 11:10 (повтор)

Обидві команди зберігають шанси на вихід з групи, а за певних обставин навіть можуть піднятися на друге місце. Для цього необхідно обов'язково перемагати і чекати, як завершиться паралельний матч Англія – Чехія. Хорватів влаштує поразка Чехії, а шотландців – Англії, а далі в справу вступить різниця голів. До речі, онлайн Англія – Чехія є на нашому сайті.

Але Україні потрібно, щоб Хорватія і Шотландія зіграли внічию. У цьому випадку наша команда вже сьогодні гарантовано вийде в 1/8 фіналу Євро. Наша команда випереджає обидві команди в рейтингу команд, що зайняли треті місця, і сподіваємося, так і залишиться.

Аналітики FAVBET віддають перевагу Хорватії: коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 2.39, на нічию – 3,90, на перемогу Шотландії – 2.85.