20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Малиновский возглавил необычный рейтинг на Евро-2020. У Роналду – все очень плохо

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 14:11
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Украинский полузащитник – единственный на чемпионате Европы, кто со штрафного удара попал в створ ворот. Криштиану забил всего один штрафной в истории
Руслан Малиновский в новой форме
Руслан Малиновский в новой форме / Фото: УАФ

Накануне третьего тура группового этапа Евро-2020 статистики подвели промежуточные итоги. Сразу по нескольким показателям среди лидеров оказались футболисты сборной Украины. В частности, команда Андрея Шевченко среди всех участников турнира нанесла больше всех ударов в створ ворот – 13! На один меньше у Дании, на два – у Италии, по 10 раз били в "рамку" Нидерланды и Испания.

Тем временем Милан заинтересовался форвардом сборной Украины.

Из этих 13 ударов в створ один – штрафной в исполнении Руслана Малиновского в поединке с македонцами. Причем наш полузащитник – единственный, кто потревожил вратаря со стандартного положения. Всего же на Евро 14 раз пытались бить по воротам, но мяч не попадал в створ, сообщает ресурс InStat.

Интересно, что Криштиану Роналду за свои пять участий в еврофорумах 50 раз бил со штрафных, но забил лишь один мяч! Тогда как неординарный валлиец Гарет Бейл дважды праздновал голы из всего лишь шести попыток. При этом португалец в чемпионате Италии 71 раз бил штрафные, но 48 раз попадал... в стенку.

Сборная Португалии, Роналду и Пепе
Сборная Португалии, Роналду и Пепе / Фото: Reuters

Узнайте, как будут распределять места команд в группах.

Заметим, что Малиновский делит вторую строчку с испанцем Жорди Альбой по созданию голевых моментов (3). Больше обострял лишь Бейл (5). А молодой капитан сборной Украины Александр Зинченко лидирует на ЧЕ по количеству отборов мяча – 12!

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Смотрите, как украинцы обыграли македонцев в четверг:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Понедельник, 21 июня
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