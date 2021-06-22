Україна готова грати з Францією в плей-офф Євро. У команді немає образ і конфліктів

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про настрій в збірній після поразки від Австрії, фізичні можливості українців і зустріч з чемпіонами світу

Руслан Малиновський в матчі з Нідерландами / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів, які відносини в команді після несподіваного програшу збірної Австрії 0:1 і третього місця в групі. Доля команди Шевченка вирішиться сьогодні або завтра. Відомо що шанси України у вівторок пробитися до плей-офф Євро рівні 26%.

"Всі хлопці засмучені. Але команда є, незважаючи ні на що! Ніхто ні на кого не ображається, ми тримаємося разом. По фізичному стану з Австрією – ми пробігли на полі навіть більше, ніж Австрія, за 90 хвилин. Треба брати в комплексі – ми багато помилялися, приймали неправильні рішення. Суперники були краще в тих моментах, де робиться різниця, зокрема, під час стандартів. Але у нас ще є шанси, будемо сподіватися на краще", – цитує Малиновського УАФ

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У разі виходу України до плей-офф з третього місця "синьо-жовтим", можливо, доведеться зіграти із Францією у Бухаресті.

Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

"Якщо доведеться грати з Францією – значить з Францією. Ми вже зустрічалися з цією збірною, це фантастична команда. Але треба почекати результати сьогоднішніх і завтрашніх матчів", – вважає український півзахисник

Раніше Малиновський зізнався, що розчарований собою на Євро-2020.

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