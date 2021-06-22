22 червня
Хорватія 0
Шотландія 0
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Україна готова грати з Францією в плей-офф Євро. У команді немає образ і конфліктів

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 21:19
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Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про настрій в збірній після поразки від Австрії, фізичні можливості українців і зустріч з чемпіонами світу
Руслан Малиновський в матчі з Нідерландами
Руслан Малиновський в матчі з Нідерландами / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів, які відносини в команді після несподіваного програшу збірної Австрії 0:1 і третього місця в групі. Доля команди Шевченка вирішиться сьогодні або завтра. Відомо що шанси України у вівторок пробитися до плей-офф Євро рівні 26%.

"Всі хлопці засмучені. Але команда є, незважаючи ні на що! Ніхто ні на кого не ображається, ми тримаємося разом. По фізичному стану з Австрією – ми пробігли на полі навіть більше, ніж Австрія, за 90 хвилин. Треба брати в комплексі – ми багато помилялися, приймали неправильні рішення. Суперники були краще в тих моментах, де робиться різниця, зокрема, під час стандартів. Але у нас ще є шанси, будемо сподіватися на краще", – цитує Малиновського УАФ

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У разі виходу України до плей-офф з третього місця "синьо-жовтим", можливо, доведеться зіграти із Францією у Бухаресті.

Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії
Руслан Маліновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

"Якщо доведеться грати з Францією – значить з Францією. Ми вже зустрічалися з цією збірною, це фантастична команда. Але треба почекати результати сьогоднішніх і завтрашніх матчів", – вважає український півзахисник

Раніше Малиновський зізнався, що розчарований собою на Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Україна – Австрія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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