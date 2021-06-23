22 червня 22:00 Відео
Хорватія 3
Шотландія 1
22 червня 22:00 Відео
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Останній шанс України на Євро-2020! Хто виведе команду Шевченка до плей-офф

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 01:04
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23 червня пройдуть останні чотири матчі групового етапу чемпіонату Європи в групах E і F, а ми розібрали, за кого в середу потрібно вболівати українцям
Збірна України бореться за вихід до плей-офф Євро
Збірна України бореться за вихід до плей-офф Євро / Фото: Reuters

Поразкою від Австрії в третьому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поставила себе в украй незавидне становище. Доля нашого плей-офф в чужих руках. І шансів вийти до 1/8 фіналу у команди Шевченко все менше. Особливо після того, як Хорватія в групі D переграла Шотландію 3:1, а "синьо-жовтих" влаштовувала тільки нічия.

Читайте також: Україна готова грати з Францією в плей-офф Євро. В команді немає образ і конфліктів

Команді Шевченка потрібно бути серед чотирьох кращих команд, що посядуть треті місця. У України після групового етапу три очки і різниця м'ячів -1 (4:5). І все вирішиться вже 23 червня. Поки що ситуація серед третіх місць така:

Група Е

Що нам потрібно: перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Група F

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччині з різницею в три і більше м'ячів. Але виглядає це не дуже реально.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

Дивіться також огляд матчу України проти Австрії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
3:1
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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