Останній шанс України на Євро-2020! Хто виведе команду Шевченка до плей-офф

Поразкою від Австрії в третьому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поставила себе в украй незавидне становище. Доля нашого плей-офф в чужих руках. І шансів вийти до 1/8 фіналу у команди Шевченко все менше. Особливо після того, як Хорватія в групі D переграла Шотландію 3:1, а "синьо-жовтих" влаштовувала тільки нічия.
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Команді Шевченка потрібно бути серед чотирьох кращих команд, що посядуть треті місця. У України після групового етапу три очки і різниця м'ячів -1 (4:5). І все вирішиться вже 23 червня. Поки що ситуація серед третіх місць така:
Група Е
Що нам потрібно: перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі.
Група F
Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччині з різницею в три і більше м'ячів. Але виглядає це не дуже реально.
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