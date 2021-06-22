22 июня 71’
Хорватия 1
Шотландия 1
22 июня 74’
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Хорватия – Шотландия: видео голов и обзор важного для Украины матча Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 22:56
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В драматичном матче на Хэмпден Парк в Глазго вице-чемпионы мира пытаются выбраться из группы D, но и шотландцы были настроены переписать историю и впервые пробиться в плей-офф
Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020
Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020 / Фото: Reuters

В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" в последнем туре группы D сборная Хорватии бодается с Шотландией за выход в плей-офф Евро-2020. Вице-чемпионы мира неожиданно слабенько выступают на этом чемпионате и с одним очком после двух встреч вынуждены бороться за выживание. Онлайн-трансляция Хорватия – Шотландия идет на нашем сайте.

Читайте также: Украина готова играть с Францией в плей-офф Евро. В команде нет обид и конфликтов

Шотландцы начали встречу очень бодро, а вице-чемпионы мира хорваты вынуждены были отбиваться. Но уже первый удар "клетчатых" в створ ворот закончился голом. Перишич выиграл верховую борьбу, скинул в чужой штрафной на Влашича, который и поразил ворота шотландцев. А счет 1:0 уже выводил в 1/8 финала Хорватию и двигал Украину.

Но под конец первого тайма Шотландия сравняла счет в битве с Хорватией! На 42-й минуте из-за пределов штрафной забил Каллум Макгрегор – 1:1.

На 62-й минуте второго тайма Лука Модрич шикарным дальним ударом вывел "клетчатых" вперед – 2:1. Полузащитник мадридского Реала забил на третьем Евро.

Обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.

В параллельном матче Англия и Чехия определяли победителя группы D.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
3
0
2
1
2
3
-1
2
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
3
0
2
1
1
3
-2
2
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П

Ранее мы писали, что у Шотландии нет желания уезжать домой с Евро-2020.

Смотрите также обзор матча Хорватии и Чехии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
3
2:3
2
4
Шотландия
3
1:3
2
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
1:1
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0:1 (74’)
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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