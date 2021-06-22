Хорватия – Шотландия: видео голов и обзор важного для Украины матча Евро-2020

В драматичном матче на Хэмпден Парк в Глазго вице-чемпионы мира пытаются выбраться из группы D, но и шотландцы были настроены переписать историю и впервые пробиться в плей-офф

Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020 / Фото: Reuters

В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" в последнем туре группы D сборная Хорватии бодается с Шотландией за выход в плей-офф Евро-2020. Вице-чемпионы мира неожиданно слабенько выступают на этом чемпионате и с одним очком после двух встреч вынуждены бороться за выживание. Онлайн-трансляция Хорватия – Шотландия идет на нашем сайте.

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Шотландцы начали встречу очень бодро, а вице-чемпионы мира хорваты вынуждены были отбиваться. Но уже первый удар "клетчатых" в створ ворот закончился голом. Перишич выиграл верховую борьбу, скинул в чужой штрафной на Влашича, который и поразил ворота шотландцев. А счет 1:0 уже выводил в 1/8 финала Хорватию и двигал Украину.

Но под конец первого тайма Шотландия сравняла счет в битве с Хорватией! На 42-й минуте из-за пределов штрафной забил Каллум Макгрегор – 1:1.

На 62-й минуте второго тайма Лука Модрич шикарным дальним ударом вывел "клетчатых" вперед – 2:1. Полузащитник мадридского Реала забил на третьем Евро.

Обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.

В параллельном матче Англия и Чехия определяли победителя группы D.

Ранее мы писали, что у Шотландии нет желания уезжать домой с Евро-2020.

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