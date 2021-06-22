22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Италия --
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Евро-2020

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Когда Шеве нужно подать в отставку – бывший форвард сборной Украины дал совет тренеру

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 19:34
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Экс-"горняк" Алексей Белик считает, что нужно еще подождать результатов матчей вторника и среды. Вдруг украинцам удастся сыграть в 1/8 финала
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Неудачное выступление нашей сборной в понедельник против Австрии привело к разговорам о возможном уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера. Например, такую идею поддерживает эксперт Алексей Белик – но в том случае, если "сине-желтые" больше на Евро не сыграют.

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Своими мыслями Белик поделился с сайтом "Трибуна". Выделим главное.

  • В физической ли форме проблема:

"Андрей Шевченко после матча сказал, что мы не готовы физически. Мне кажется, что это анализ первых 2-3 минут. Мы же понимаем, в каком состоянии он был после поражения. Проблема лежит не в плоскости физического состояния.

В первом тайме мы могли получить 2-3 мяча. Сами игроки сборной Украины отмечали, что первый тайм получился провальным. И вратарь Австрии говорил, что в первой половине его команда спокойно могла забить четыре. Все говорят, что второй тайм был лучше. Это же не вопрос физической формы".

  • В чем дело:

"Вопрос лежит в нашей ментальности. Что 20 лет назад, что 10, что сейчас у нас есть проблемы, когда результат очень сильно висит над нами. Мы не можем справиться с этим давлением. В отличие от тех же австрийцев, которые не выше нас уровнем, но в таких вещах они намного увереннее и спокойнее себя чувствуют".

  • Об отставке наставника:

"Я бы дождался, выйдем ли мы в плей-офф или нет, и тогда станет ясно, нужно ли поднимать вопрос об отставке Шевченко. Мы же не знаем: если пройдем дальше, то, может, сборная выиграет чемпионат Европы. Я понимаю, мы реалисты, при такой игре сложно на такое рассчитывать. Но все-таки мы можем попасть на условную Швецию и показать хороший результат. Если мы узнаем, что не вышли в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку. А какое решение примет он – вопрос к нему".

Тем временем Малиновский разочарован собой на Евро-2020, но надеется все исправить.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
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