22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Коли Шеві потрібно подати у відставку – колишній форвард збірної України дав пораду тренеру

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 19:34
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Екс-"гірник" Олексій Бєлік вважає, що потрібно ще почекати результатів матчів вівторка та середи. Раптом українцям вдасться зіграти в 1/8 фіналу
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Невдалий виступ нашої збірної в понеділок проти Австрії призвів до розмов про можливий відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера. Наприклад, таку ідею підтримує експерт Олексій Бєлік – але в тому випадку, якщо "синьо-жовті" більше на Євро не зіграють.

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Своїми думками Бєлік поділився з сайтом "Трибуна". Виділимо головне.

  • Чи в фізичній формі проблема:

"Андрій Шевченко після матчу сказав, що ми не готові фізично. Мені здається, що це аналіз перших 2-3 хвилин. Ми ж розуміємо, в якому стані він був після поразки. Проблема лежить не в площині фізичного стану.

У першому таймі ми могли отримати 2-3 м'ячі. Самі гравці збірної України відзначали, що перший тайм вийшов провальним. І воротар Австрії говорив, що в першій половині його команда спокійно могла забити чотири. Всі говорять, що другий тайм був кращим. Це ж не питання фізичної форми".

  • У чому справа:

"Питання лежить в нашій ментальності. Що 20 років тому, що 10, що зараз у нас є проблеми, коли результат дуже сильно висить над нами. Ми не можемо впоратися з цим тиском. На відміну від тих же австрійців, які не вище нас рівнем , але в таких речах вони набагато впевненіше і спокійніше себе почувають".

  • Про відставку наставника:

"Я б дочекався, чи вийдемо ми в плей-оф чи ні, і тоді стане ясно, чи потрібно піднімати питання про відставку Шевченка. Ми ж не знаємо: якщо пройдемо далі, то, може, збірна виграє чемпіонат Європи. Я розумію, ми реалісти, при такій грі складно на таке розраховувати. Але все-таки ми можемо потрапити на умовну Швецію і показати хороший результат. Якщо ми дізнаємося, що не вийшли в 1/8 фіналу, то я б на місці Шевченка точно подав у відставку. А яке рішення прийме він – питання до нього".

Тим часом Малиновський розчарований собою на Євро-2020, але сподівається все виправити.

Дивіться, як Україна програла Австрії:

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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