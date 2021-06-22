Коли Шеві потрібно подати у відставку – колишній форвард збірної України дав пораду тренеру

Екс-"гірник" Олексій Бєлік вважає, що потрібно ще почекати результатів матчів вівторка та середи. Раптом українцям вдасться зіграти в 1/8 фіналу

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Невдалий виступ нашої збірної в понеділок проти Австрії призвів до розмов про можливий відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера. Наприклад, таку ідею підтримує експерт Олексій Бєлік – але в тому випадку, якщо "синьо-жовті" більше на Євро не зіграють.

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Своїми думками Бєлік поділився з сайтом "Трибуна". Виділимо головне.

Чи в фізичній формі проблема:

"Андрій Шевченко після матчу сказав, що ми не готові фізично. Мені здається, що це аналіз перших 2-3 хвилин. Ми ж розуміємо, в якому стані він був після поразки. Проблема лежить не в площині фізичного стану. У першому таймі ми могли отримати 2-3 м'ячі. Самі гравці збірної України відзначали, що перший тайм вийшов провальним. І воротар Австрії говорив, що в першій половині його команда спокійно могла забити чотири. Всі говорять, що другий тайм був кращим. Це ж не питання фізичної форми".

У чому справа:

"Питання лежить в нашій ментальності. Що 20 років тому, що 10, що зараз у нас є проблеми, коли результат дуже сильно висить над нами. Ми не можемо впоратися з цим тиском. На відміну від тих же австрійців, які не вище нас рівнем , але в таких речах вони набагато впевненіше і спокійніше себе почувають".

Про відставку наставника:

"Я б дочекався, чи вийдемо ми в плей-оф чи ні, і тоді стане ясно, чи потрібно піднімати питання про відставку Шевченка. Ми ж не знаємо: якщо пройдемо далі, то, може, збірна виграє чемпіонат Європи. Я розумію, ми реалісти, при такій грі складно на таке розраховувати. Але все-таки ми можемо потрапити на умовну Швецію і показати хороший результат. Якщо ми дізнаємося, що не вийшли в 1/8 фіналу, то я б на місці Шевченка точно подав у відставку. А яке рішення прийме він – питання до нього".

Тим часом Малиновський розчарований собою на Євро-2020, але сподівається все виправити.

Дивіться, як Україна програла Австрії: