22 июня 22:00 Видео
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00 Видео
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Дания --
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Евро-2020

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Сборная Англии вырвала скромную победу у чехов и стала лучшей в группе D

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 23:57
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Судьбу трех очков и первого места в дуэли на "Уэмбли" решил момент на 12-й минуте, когда Рахим Стерлинг забил в необычной манере – головой
Чехия - Англия
Чехия - Англия / Фото: Reuters

Во вторник вечером завершился турнир в группе D чемпионата Европы. Команда Хорватии разобралась с шотландцами, разбив сегодняшние надежды украинцев пройти в плей-офф. В столице же Британии родоначальники футбола добыли вторую скромную победу. Мы провели онлайн-трансляцию Чехия – Англия.

Интересно, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт превзошел аксакала Роя Ходжсона по количеству матчей у руля "трех львов" – 57 против 56. При этом он ровно столько же, 57 раз, выходил на поле в форме сборной в качестве игрока. Он единственный, кто провел более 50 поединков в обоих ипостасях.

А судьбу первого места в этом квартете решил удар Рахима Стерлинга на 12-й минуте. Вингер Манчестер Сити, который перед этим на второй минуте пробил в штангу, на этот раз не имел шансов промахнуться после удара головой – 1:0.

В стартовые 45 минут команды имели несколько голевых моментов. Удар Гарри Кейна парировал голкипер Томаш Вацлик, а Томаш Соучек пробил рядом со штангой – и полкоманды схватилось за головы.

После перерыва на поле было очень много борьбы, но всего один удар в створ ворот на две команды – в исполнении Томаша Пекгарта на 83-й минуте. Последний раз так долго во втором тайме на ЧЕ не попадали в цель в 1980 году.

Однажды судьи абсолютно справедливо не засчитали гол "трех львов", поскольку Хендерсон оказался в положении "вне игры" после паса юного Беллингема. Схватка так и завершилась минимальной победой фактических хозяев. Смотрите обзор всего поединка:

Парни Саутгейта в трех матчах забили дважды (оба раза отличился Стерлинг), но ни разу не пропустили. Англичане всего третий раз в истории заняли первое место в группе. Чехи вышли в плей-офф с третьей позиции, хорваты – со второй.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Англия Англия Анг
3
2
1
0
2
0
2
7
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В
2
Хорватия Хорватия Хор
3
1
1
1
4
3
1
4
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
3
Чехия Чехия Чех
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н В
4
Шотландия Шотландия Шот
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н П

Вашему вниманию – мисс сборной Англии: супруга Пикфорда любит швыряться деньгами.

Вспомним, как чехи эффектно обыгрывали шотландцев на старте ЧЕ:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Среда, 23 июня
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