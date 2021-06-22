Сборная Англии вырвала скромную победу у чехов и стала лучшей в группе D

Судьбу трех очков и первого места в дуэли на "Уэмбли" решил момент на 12-й минуте, когда Рахим Стерлинг забил в необычной манере – головой

Чехия - Англия / Фото: Reuters

Во вторник вечером завершился турнир в группе D чемпионата Европы. Команда Хорватии разобралась с шотландцами, разбив сегодняшние надежды украинцев пройти в плей-офф. В столице же Британии родоначальники футбола добыли вторую скромную победу. Мы провели онлайн-трансляцию Чехия – Англия.

Интересно, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт превзошел аксакала Роя Ходжсона по количеству матчей у руля "трех львов" – 57 против 56. При этом он ровно столько же, 57 раз, выходил на поле в форме сборной в качестве игрока. Он единственный, кто провел более 50 поединков в обоих ипостасях.

А судьбу первого места в этом квартете решил удар Рахима Стерлинга на 12-й минуте. Вингер Манчестер Сити, который перед этим на второй минуте пробил в штангу, на этот раз не имел шансов промахнуться после удара головой – 1:0.

В стартовые 45 минут команды имели несколько голевых моментов. Удар Гарри Кейна парировал голкипер Томаш Вацлик, а Томаш Соучек пробил рядом со штангой – и полкоманды схватилось за головы.

После перерыва на поле было очень много борьбы, но всего один удар в створ ворот на две команды – в исполнении Томаша Пекгарта на 83-й минуте. Последний раз так долго во втором тайме на ЧЕ не попадали в цель в 1980 году.

Однажды судьи абсолютно справедливо не засчитали гол "трех львов", поскольку Хендерсон оказался в положении "вне игры" после паса юного Беллингема. Схватка так и завершилась минимальной победой фактических хозяев. Смотрите обзор всего поединка:

Парни Саутгейта в трех матчах забили дважды (оба раза отличился Стерлинг), но ни разу не пропустили. Англичане всего третий раз в истории заняли первое место в группе. Чехи вышли в плей-офф с третьей позиции, хорваты – со второй.

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Вспомним, как чехи эффектно обыгрывали шотландцев на старте ЧЕ: