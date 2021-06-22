Хорватія воскресла і не пустила до 1/8 фіналу Євро-2020 не тільки Шотландію, але і Україну

Модріч і Перішич зробили все, щоб віце-чемпіони світу все-таки вибралися з своєї групи D, хоча Шотландія чинила опір до останнього

Збірна Хорватії вийшла в плей-офф Євро-2020 / Фото: Reuters

Євро-2020, яке переносилося на рік через пандемію, виявилося багатим на сюрпризи. Хто б міг передбачити, що віце-чемпіони світу хорвати після двох турів зароблять всього один бал і будуть боротися за вихід з групи з Шотландією. 22 червня на "Хемпден Парк" розгорнулася справжня битва, переможцем з якої вийшла Хорватія – 3:1.

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Шотландія, яка жодного разу в своїй історії не виходила з групи на чемпіонатах Європи, була налаштована вкрай рішуче. І після нічиєї з Англією (0:0) багато хто подивився на неї іншими очима. Британці активніше почали зустріч, змусивши хорватов відбиватися.

Збірна Хорватії проти Шотландії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Але вже перший удар "картатих" в створ воріт закінчився голом. Перішич виграв верхову боротьбу, скинув в чужу штрафну на Влашича, який і вразив ворота шотландців. 1:0. І вже Хорватія була близька до виходу в плей-офф, як на Євро-2016.

Але під кінець першого тайму Шотландія зрівняла рахунок в битві. На 42-й хвилині колишній гравець київського Динамо Домагой Віда помилився в обороні, і з-за меж штрафного забив Каллум Макгрегор – 1:1. До речі, Каллум перший шотландський футболіст, який забив на Євро з 18 червня 1996 року.

У другій половині пожежі виникали біля обох воріт. Хоча хорвати створили більше моментів багато в чому завдяки грі Модріча і Влашича. І справедливо, що саме Лука Модріч шикарним дальнім ударом вивів "картатих" вперед – 2:1. Півзахисник мадридського Реала забив на третьому Євро.

А добив шотландців і перекреслив надії українців вийти сьогодні до 1/8 фіналу Євро-2020 Іван Перішич, який на 77-й хвилині забив після розіграшу кутового.

Що ж... Дива не сталося. Хорватія обіграла Шотландію і не пустила її вперше в історії до плей-офф Євро. Як поки що і збірну України. Зате "картаті" завдяки перемозі Англії над Чехією вийшли до 1/8 фіналу з другого місця в групі D.

Дивіться огляд першого тайму матчу Хорватія – Шотландія