22 червня 22:00 Відео
Хорватія 3
Шотландія 1
22 червня 22:00 Відео
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Євро-2020

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Хорватія воскресла і не пустила до 1/8 фіналу Євро-2020 не тільки Шотландію, але і Україну

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 23:52
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Модріч і Перішич зробили все, щоб віце-чемпіони світу все-таки вибралися з своєї групи D, хоча Шотландія чинила опір до останнього
Збірна Хорватії вийшла в плей-офф Євро-2020
Збірна Хорватії вийшла в плей-офф Євро-2020 / Фото: Reuters

Євро-2020, яке переносилося на рік через пандемію, виявилося багатим на сюрпризи. Хто б міг передбачити, що віце-чемпіони світу хорвати після двох турів зароблять всього один бал і будуть боротися за вихід з групи з Шотландією. 22 червня на "Хемпден Парк" розгорнулася справжня битва, переможцем з якої вийшла Хорватія – 3:1.

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Шотландія, яка жодного разу в своїй історії не виходила з групи на чемпіонатах Європи, була налаштована вкрай рішуче. І після нічиєї з Англією (0:0) багато хто подивився на неї іншими очима. Британці активніше почали зустріч, змусивши хорватов відбиватися.

Збірна Хорватії проти Шотландії на Євро-2020
Збірна Хорватії проти Шотландії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Але вже перший удар "картатих" в створ воріт закінчився голом. Перішич виграв верхову боротьбу, скинув в чужу штрафну на Влашича, який і вразив ворота шотландців. 1:0. І вже Хорватія була близька до виходу в плей-офф, як на Євро-2016.

Але під кінець першого тайму Шотландія зрівняла рахунок в битві. На 42-й хвилині колишній гравець київського Динамо Домагой Віда помилився в обороні, і з-за меж штрафного забив Каллум Макгрегор – 1:1. До речі, Каллум перший шотландський футболіст, який забив на Євро з 18 червня 1996 року.

У другій половині пожежі виникали біля обох воріт. Хоча хорвати створили більше моментів багато в чому завдяки грі Модріча і Влашича. І справедливо, що саме Лука Модріч шикарним дальнім ударом вивів "картатих" вперед – 2:1. Півзахисник мадридського Реала забив на третьому Євро.

А добив шотландців і перекреслив надії українців вийти сьогодні до 1/8 фіналу Євро-2020 Іван Перішич, який на 77-й хвилині забив після розіграшу кутового.

Що ж... Дива не сталося. Хорватія обіграла Шотландію і не пустила її вперше в історії до плей-офф Євро. Як поки що і збірну України. Зате "картаті" завдяки перемозі Англії над Чехією вийшли до 1/8 фіналу з другого місця в групі D.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Англія Англія Анг
3
2
1
0
2
0
2
7
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н В
2
Хорватія Хорватія Хор
3
1
1
1
4
3
1
4
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
3
Чехія Чехія Чех
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н В
4
Шотландія Шотландія Шот
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н П

Дивіться огляд першого тайму матчу Хорватія – Шотландія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
3:1
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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22:00
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