22 червня 71’
Хорватія 1
Шотландія 1
22 червня 72’
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Хорватія – Шотландія: відео голів та огляд важливого для України матчу Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 22:56
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У драматичному матчі на Хемпден Парк в Глазго віце-чемпіони світу намагаються вибратися з групи D, а й шотландці були налаштовані переписати історію і вперше пробитися в плей-офф
Збірна Хорватії проти Шотландії на Євро-2020
Збірна Хорватії проти Шотландії на Євро-2020 / Фото: Reuters

У Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" в останньому турі групи D збірна Хорватії буцається з Шотландією за вихід в плей-офф Євро-2020. Віце-чемпіони світу несподівано слабенько виступають на цьому чемпіонаті і з одним очком після двох зустрічей змушені боротися за виживання. Онлайн-трансляція Хорватія – Шотландія йде на нашому сайті.

Читайте також: Україна готова грати з Францією в плей-офф Євро. У команді немає образ і конфліктів

Шотландці почали зустріч дуже бадьоро, а віце-чемпіони світу хорвати змушені були відбиватися. Але вже перший удар "картатих" в створ воріт закінчився голом. Перішич виграв верхову боротьбу, скинув в чужій штрафній на Влашич, який і вразив ворота шотландців. А рахунок 1: 0 вже виводив в 1/8 фіналу Хорватію і рухав України.

Але під кінець першого тайму Шотландія зрівняла рахунок в битві з Хорватією! На 42-й хвилині з-за меж штрафного забив Каллум Макгрегор – 1:1.

На 62-й хвилині другого тайму Лука Модріч шикарним дальнім ударом вивів "картатих" вперед – 2:1. Півзахисник мадридського Реала забив на третьому Євро.

Обидві команди все ще претендують на вихід з групи, але для цього потрібно перемагати. Україна ж в цьому протистоянні влаштує тільки нічия. Раніше ми писали, як Україні вийти в плей-офф.

У паралельному матчі Англія і Чехія визначали переможця групи D.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
3
0
2
1
2
3
-1
2
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
3
0
2
1
1
3
-2
2
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П

Раніше ми писали, що у Шотландії немає бажання їхати додому з Євро-2020.

Дивіться також огляд матчу Хорватії та Чехії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
3
2:3
2
4
Шотландія
3
1:3
2
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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19:00
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