Хорватія – Шотландія: відео голів та огляд важливого для України матчу Євро-2020

У Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" в останньому турі групи D збірна Хорватії буцається з Шотландією за вихід в плей-офф Євро-2020. Віце-чемпіони світу несподівано слабенько виступають на цьому чемпіонаті і з одним очком після двох зустрічей змушені боротися за виживання. Онлайн-трансляція Хорватія – Шотландія йде на нашому сайті.
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Шотландці почали зустріч дуже бадьоро, а віце-чемпіони світу хорвати змушені були відбиватися. Але вже перший удар "картатих" в створ воріт закінчився голом. Перішич виграв верхову боротьбу, скинув в чужій штрафній на Влашич, який і вразив ворота шотландців. А рахунок 1: 0 вже виводив в 1/8 фіналу Хорватію і рухав України.
Але під кінець першого тайму Шотландія зрівняла рахунок в битві з Хорватією! На 42-й хвилині з-за меж штрафного забив Каллум Макгрегор – 1:1.
На 62-й хвилині другого тайму Лука Модріч шикарним дальнім ударом вивів "картатих" вперед – 2:1. Півзахисник мадридського Реала забив на третьому Євро.
Обидві команди все ще претендують на вихід з групи, але для цього потрібно перемагати. Україна ж в цьому протистоянні влаштує тільки нічия. Раніше ми писали, як Україні вийти в плей-офф.
У паралельному матчі Англія і Чехія визначали переможця групи D.
Раніше ми писали, що у Шотландії немає бажання їхати додому з Євро-2020.
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