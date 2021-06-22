22 червня 22:00 Відео
Хорватія 3
Шотландія 1
22 червня 22:00 Відео
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Збірна Англії вирвала скромну перемогу у чехів і стала найкращою в групі D

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 23:57
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Долю трьох очок і першого місця в дуелі на "Уемблі" вирішив момент на 12-й хвилині, коли Рахім Стерлінг забив в незвичайній манері – головою
/ Фото: Reuters

У вівторок увечері завершився турнір в групі D чемпіонату Європи. Команда Хорватії розібралася з шотландцями, розбивши сьогоднішні надії українців пройти до плей-оф. У столиці ж Британії родоначальники футболу здобули другу скромну перемогу. Ми провели онлайн-трансляцію Чехія – Англія.

Цікаво, що головний тренер англійців Гарет Саутгейт перевершив аксакала Роя Ходжсона за кількістю матчів біля керма "трьох левів" – 57 проти 56. При цьому він рівно стільки ж, 57 разів, виходив на поле у формі збірної в якості гравця. Він єдиний, хто провів більше 50 поєдинків в обох іпостасях.

А долю першого місця в цьому квартеті вирішив удар Рахіма Стерлінга на 12-й хвилині. Вінгер Манчестер Сіті, який перед цим на другій хвилині пробив у штангу, цього разу не мав шансів промахнутися після удару головою – 1:0 .

У стартові 45 хвилин команди мали декілька гольових моментів. Удар Гаррі Кейна парирував голкіпер Томаш Вацлік, а Томаш Соучек пробив поруч зі штангою – і пів команди зхопилося за голови.

Після перерви на полі було дуже багато боротьби, але всього один удар в площину воріт на дві команди – у виконанні Томаша Пекгарта на 83-й хвилині. Останній раз так довго в другому таймі на ЧЄ не влучали в ціль у 1980 році.

Сутичка так і завершилася мінімальною перемогою фактичних господарів. Одного разу їхній гол не зарахували через положення "поза грою". Дивіться огляд.

Хлопці Саутгейта в трьох матчах забили двічі (обидва рази відзначився Стерлінг), але жодного разу не пропустили. Англійці всього втретє в історії зайняли перше місце в групі. Чехи вийшли до плей-оф з третьої позиції, хорвати – з другої.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Англія Англія Анг
3
2
1
0
2
0
2
7
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н В
2
Хорватія Хорватія Хор
3
1
1
1
4
3
1
4
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
3
Чехія Чехія Чех
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н В
4
Шотландія Шотландія Шот
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н П

Вашій увазі – міс збірної Англії: дружина Пікфорда любить кидатися грошима.

Згадаймо, як чехи ефектно обігравали шотландців на старті ЧЄ:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
3:1
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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