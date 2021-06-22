Збірна Англії вирвала скромну перемогу у чехів і стала найкращою в групі D

Долю трьох очок і першого місця в дуелі на "Уемблі" вирішив момент на 12-й хвилині, коли Рахім Стерлінг забив в незвичайній манері – головою

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У вівторок увечері завершився турнір в групі D чемпіонату Європи. Команда Хорватії розібралася з шотландцями, розбивши сьогоднішні надії українців пройти до плей-оф. У столиці ж Британії родоначальники футболу здобули другу скромну перемогу. Ми провели онлайн-трансляцію Чехія – Англія.

Цікаво, що головний тренер англійців Гарет Саутгейт перевершив аксакала Роя Ходжсона за кількістю матчів біля керма "трьох левів" – 57 проти 56. При цьому він рівно стільки ж, 57 разів, виходив на поле у формі збірної в якості гравця. Він єдиний, хто провів більше 50 поєдинків в обох іпостасях.

А долю першого місця в цьому квартеті вирішив удар Рахіма Стерлінга на 12-й хвилині. Вінгер Манчестер Сіті, який перед цим на другій хвилині пробив у штангу, цього разу не мав шансів промахнутися після удару головою – 1:0 .

У стартові 45 хвилин команди мали декілька гольових моментів. Удар Гаррі Кейна парирував голкіпер Томаш Вацлік, а Томаш Соучек пробив поруч зі штангою – і пів команди зхопилося за голови.

Після перерви на полі було дуже багато боротьби, але всього один удар в площину воріт на дві команди – у виконанні Томаша Пекгарта на 83-й хвилині. Останній раз так довго в другому таймі на ЧЄ не влучали в ціль у 1980 році.

Сутичка так і завершилася мінімальною перемогою фактичних господарів. Одного разу їхній гол не зарахували через положення "поза грою". Дивіться огляд.

Хлопці Саутгейта в трьох матчах забили двічі (обидва рази відзначився Стерлінг), але жодного разу не пропустили. Англійці всього втретє в історії зайняли перше місце в групі. Чехи вийшли до плей-оф з третьої позиції, хорвати – з другої.

Вашій увазі – міс збірної Англії: дружина Пікфорда любить кидатися грошима.

Згадаймо, як чехи ефектно обігравали шотландців на старті ЧЄ: