Чехія – Англія: де дивитися матч Євро-2020

Поєдинок третього туру чемпіонату Європи в групі D між чехами і англійцями на Вемблі розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом і буде показаний на ТБ і в інтернеті

Уболівальники збірної Англії на Євро-2020 / Фото: Reuters

У вівторок, 22 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться матч третього туру Євро-2020 у групі D Чехія – Англія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Чехія – Англія доступний на нашому сайті.

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Чехія – Англія у вівторок, 22 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом матчу Англію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.56, на нічию – 3.75, на перемогу Чехії – 8.30. Найбільш вірогідним рахунком аналітики називають 1:0 на користь англійців.

Чехія – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Відзначимо, що обидві команди вже вийшли до плей-оф, але у Англії є особлива мотивація. Якщо вона візьме сьогодні три очки і виграє групу, то залишиться на матч 1/8 фіналу в Лондоні.

Правда, в такому разі суперником англійців буде друга команда групи F з Францією, Німеччиною, Португалією і Угорщиною. Тож, можливо, англійцям навіть краще було б сьогодні зіграти внічию і фінішувати в своєму квартеті другими, щоб в 1/8 фіналу потрапити на другу сходинку групи Е (Швеція, Словаччина, Іспанія, Польща).

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