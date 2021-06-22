22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Чехія – Англія: де дивитися матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
22 червня, 14:58
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Поєдинок третього туру чемпіонату Європи в групі D між чехами і англійцями на Вемблі розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом і буде показаний на ТБ і в інтернеті
Уболівальники збірної Англії на Євро-2020
Уболівальники збірної Англії на Євро-2020 / Фото: Reuters

У вівторок, 22 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться матч третього туру Євро-2020 у групі D Чехія – Англія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Чехія – Англія доступний на нашому сайті.

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Чехія – Англія у вівторок, 22 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

ЧЕХІЯ – АНГЛІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають великим фаворитом матчу Англію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.56, на нічию – 3.75, на перемогу Чехії – 8.30. Найбільш вірогідним рахунком аналітики називають 1:0 на користь англійців.

Чехія – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Відзначимо, що обидві команди вже вийшли до плей-оф, але у Англії є особлива мотивація. Якщо вона візьме сьогодні три очки і виграє групу, то залишиться на матч 1/8 фіналу в Лондоні.

Правда, в такому разі суперником англійців буде друга команда групи F з Францією, Німеччиною, Португалією і Угорщиною. Тож, можливо, англійцям навіть краще було б сьогодні зіграти внічию і фінішувати в своєму квартеті другими, щоб в 1/8 фіналу потрапити на другу сходинку групи Е (Швеція, Словаччина, Іспанія, Польща).

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Дивіться, як у попередньому турі Чехія зіграла 1:1 з Хорватією

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
22:00
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Середа, 23 червня
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