22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Євро-2020

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Хорватія – Шотландія: прогноз на матч, який може вивести Україну до плей-оф Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
22 червня, 13:51
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Футбольний коментатор Кирило Круторогов ставить на нічию! Саме такий результат виводить нас до плей-оф чемпіонату Європи
Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч третього туру Євро-2020
Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч третього туру Євро-2020

Хорватія проти Шотландії – матч, в результаті якого максимально зацікавлені українські вболівальники. А все тому, що від результату залежить доля нашої національної команди. Нічия з будь-яким рахунком виводить збірну України до 1/8 фіналу Євро.

Не пропустіть поєдинок: дивитися Хорватія – Шотландія онлайн можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції. В очікуванні матчу – прогноз від відомого футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Хорватія – Шотландія
22 червня, четвер, о 22:00, канал "Футбол 1"

ХОРВАТІЯ. Чи не головне розчарування перших двох турів Євро – збірна Хорватії – зобов'язана виключно перемагати, щоб претендувати на вихід до плей-оф. Спочатку хорвати мінімально поступилися англійцями (0:1), а потім вимучили нічию з чехами (1:1). Зараз у них різниця забитих і пропущених – "мінус 1", у Англії та Чехії по чотири очки і різниця "плюс 1" і "плюс 2" відповідно.

Тобто команді Далича важливо перемогти з різницею хоча б у два м'ячі і сподіватися на перемогу господарів "Вемблі". В такому разі вони стануть другими. Якщо ж там трапиться нічия або переможуть підопічні Ярослава Шилгави, хорвати будуть третіми, але також збережуть хороші шанси на вихід до плей-оф. Ключове тут – важливість їх перемоги.

ШОТЛАНДІЯ. Збірна Шотландії поступилася чехам (0:2) і відібрала очки у "трьох левів" (0:0). Їм також важлива перемога, бажано результативна. Якщо Чехія обіграє Англію, тоді шотландці можуть замахнутися на друге місце. При інших розкладах і за умови своєї перемоги, найімовірніше, займуть третє місце.

Іншими словами, цей матч для обох команд рівносильний фіналу. Нічия позбавить їх шансів на вихід до плей-оф, перемога – ймовірно, виведе до наступного раунду з третього місця, а при удачі – навіть з другого.

ПРОГНОЗ. З огляду на зміст ігор попередніх турів, британці виглядають сильніше – вони куди краще організовані, хорвати більше сподіваються на індивідуальні якості своїх виконавців. Думаю, Шотландія не програє. А чи виграє – велике питання. Схиляюся до нічиєї 1:1.

Котирування FAVBET:

  • Шотландія не програє – коефіцієнт 1.65
  • Нічия – коефіцієнт 3.90
  • Нічия з рахунком 1:1 – коефіцієнт 7.10

Огляд матчу Хорватія – Чехія (1:1):

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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