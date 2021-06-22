Хорватія – Шотландія: прогноз на матч, який може вивести Україну до плей-оф Євро

Футбольний коментатор Кирило Круторогов ставить на нічию! Саме такий результат виводить нас до плей-оф чемпіонату Європи

Хорватія - Шотландія: анонс і прогноз на матч третього туру Євро-2020

Хорватія проти Шотландії – матч, в результаті якого максимально зацікавлені українські вболівальники. А все тому, що від результату залежить доля нашої національної команди. Нічия з будь-яким рахунком виводить збірну України до 1/8 фіналу Євро.

Не пропустіть поєдинок: дивитися Хорватія – Шотландія онлайн можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції. В очікуванні матчу – прогноз від відомого футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Хорватія – Шотландія

22 червня, четвер, о 22:00, канал "Футбол 1"

ХОРВАТІЯ. Чи не головне розчарування перших двох турів Євро – збірна Хорватії – зобов'язана виключно перемагати, щоб претендувати на вихід до плей-оф. Спочатку хорвати мінімально поступилися англійцями (0:1), а потім вимучили нічию з чехами (1:1). Зараз у них різниця забитих і пропущених – "мінус 1", у Англії та Чехії по чотири очки і різниця "плюс 1" і "плюс 2" відповідно.

Тобто команді Далича важливо перемогти з різницею хоча б у два м'ячі і сподіватися на перемогу господарів "Вемблі". В такому разі вони стануть другими. Якщо ж там трапиться нічия або переможуть підопічні Ярослава Шилгави, хорвати будуть третіми, але також збережуть хороші шанси на вихід до плей-оф. Ключове тут – важливість їх перемоги.

ШОТЛАНДІЯ. Збірна Шотландії поступилася чехам (0:2) і відібрала очки у "трьох левів" (0:0). Їм також важлива перемога, бажано результативна. Якщо Чехія обіграє Англію, тоді шотландці можуть замахнутися на друге місце. При інших розкладах і за умови своєї перемоги, найімовірніше, займуть третє місце.

Іншими словами, цей матч для обох команд рівносильний фіналу. Нічия позбавить їх шансів на вихід до плей-оф, перемога – ймовірно, виведе до наступного раунду з третього місця, а при удачі – навіть з другого.

ПРОГНОЗ. З огляду на зміст ігор попередніх турів, британці виглядають сильніше – вони куди краще організовані, хорвати більше сподіваються на індивідуальні якості своїх виконавців. Думаю, Шотландія не програє. А чи виграє – велике питання. Схиляюся до нічиєї 1:1.

Котирування FAVBET:

Шотландія не програє – коефіцієнт 1.65

Нічия – коефіцієнт 3.90

Нічия з рахунком 1:1 – коефіцієнт 7.10

Огляд матчу Хорватія – Чехія (1:1):