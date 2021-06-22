УЄФА заборонив на Євро-2020 акцію в підтримку ЛГБТ

Влада Мюнхена хотіли підтримаВлада Мюнхена хотіла підтримати ЛГБТ-спільноту після прийняття закону в Угорщині, але в УЄФА заявили, що не є політичною організацією і заборонили акціюти ЛГБТ-спільнота після прийняття закону в Угорщині, але в УЄФА заявили, що не є політичною організацією і заборонили акцію

"Альянц Арену" не підсвітять в підтримку ЛГБТ / Фото: Getty Images

УЄФА не дозволив райдужну підсвічування на стадіоні у Мюнхені під час матчу Німеччина – Угорщина на Євро-2020. Про це просив мер Мюнхена Дітер Райтер, але отримав відмову. Раніше УЄФА виніс вердикт щодо скандалу з райдужної пов'язкою Нойєра на Євро.

ЗМІ пов'язали бажання Райтера провести акцію на підтримку ЛГБТ з тим, що 15 червня в Угорщині парламент прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності, серед осіб віком до 18 років, пише AS.

Проте, в УЄФА підкреслили, що є політично і релігійно нейтральною організацією.