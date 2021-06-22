УЄФА заборонив на Євро-2020 акцію в підтримку ЛГБТ

УЄФА не дозволив райдужну підсвічування на стадіоні у Мюнхені під час матчу Німеччина – Угорщина на Євро-2020. Про це просив мер Мюнхена Дітер Райтер, але отримав відмову. Раніше УЄФА виніс вердикт щодо скандалу з райдужної пов'язкою Нойєра на Євро.
ЗМІ пов'язали бажання Райтера провести акцію на підтримку ЛГБТ з тим, що 15 червня в Угорщині парламент прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності, серед осіб віком до 18 років, пише AS.
Проте, в УЄФА підкреслили, що є політично і релігійно нейтральною організацією.
"Слава богу, що в європейському футбольному керівництві все ще переважає здоровий глузд. Вони не повелися на політичну провокацію. УЄФА прийняв правильне рішення", – прокоментував рішення УЄФА Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує sports.ru.