22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

УЄФА заборонив на Євро-2020 акцію в підтримку ЛГБТ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 14:36
Копіювати лінк
Влада Мюнхена хотіли підтримаВлада Мюнхена хотіла підтримати ЛГБТ-спільноту після прийняття закону в Угорщині, але в УЄФА заявили, що не є політичною організацією і заборонили акціюти ЛГБТ-спільнота після прийняття закону в Угорщині, але в УЄФА заявили, що не є політичною організацією і заборонили акцію
"Альянц Арену" не підсвітять в підтримку ЛГБТ
"Альянц Арену" не підсвітять в підтримку ЛГБТ / Фото: Getty Images

УЄФА не дозволив райдужну підсвічування на стадіоні у Мюнхені під час матчу Німеччина – Угорщина на Євро-2020. Про це просив мер Мюнхена Дітер Райтер, але отримав відмову. Раніше УЄФА виніс вердикт щодо скандалу з райдужної пов'язкою Нойєра на Євро.

ЗМІ пов'язали бажання Райтера провести акцію на підтримку ЛГБТ з тим, що 15 червня в Угорщині парламент прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності, серед осіб віком до 18 років, пише AS.

Проте, в УЄФА підкреслили, що є політично і релігійно нейтральною організацією.

"Слава богу, що в європейському футбольному керівництві все ще переважає здоровий глузд. Вони не повелися на політичну провокацію. УЄФА прийняв правильне рішення", – прокоментував рішення УЄФА Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує sports.ru.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти