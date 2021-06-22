На Євро-2020 карантин! Двох футболістів збірної Англії ізолювали

Два футболіста англійської команди Мейсон Маунт і Бен Чілуелл пропустять матч проти Чехії, вони контактували з гравцем, який здав позитивний тест на COVID-19

Маунт і Чілуелл пішли на ізоляцію

Сьогодні на Євро-2020 груповий етап завершують збірні Чехії та Англії. Вони зустрінуться о 22:00 на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чехія – Англія з відео, фото та коментарями.

І вже відомо, що два гравці британської команди пропустять цей поєдинок. Мейсона Маунта і Бена Чілуелла помістили на карантин до 28 червня.

Таке рішення було прийнято після контакту футболістів з півзахисником збірної Шотландії Біллі Гілмором, який раніше здав позитивний тест на коронавірус.

Маунт і Чілуелл спілкувалися з Гілмором після матчу другого раунду групового етапу Євро-2020.

Раніше першого зараженого коронавірусом на Євро-2020 знайшли в Пітері.

Нагадаємо, що в цій групі нас цікавить інший матч. Якщо Хорватія та Шотландія зіграють внічию, збірна України вийде в плей-офф чемпіонату Європи.