22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

На Євро-2020 карантин! Двох футболістів збірної Англії ізолювали

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 14:42
Копіювати лінк
Два футболіста англійської команди Мейсон Маунт і Бен Чілуелл пропустять матч проти Чехії, вони контактували з гравцем, який здав позитивний тест на COVID-19
Маунт і Чілуелл пішли на ізоляцію
Маунт і Чілуелл пішли на ізоляцію

Сьогодні на Євро-2020 груповий етап завершують збірні Чехії та Англії. Вони зустрінуться о 22:00 на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чехія – Англія з відео, фото та коментарями.

І вже відомо, що два гравці британської команди пропустять цей поєдинок. Мейсона Маунта і Бена Чілуелла помістили на карантин до 28 червня.

Таке рішення було прийнято після контакту футболістів з півзахисником збірної Шотландії Біллі Гілмором, який раніше здав позитивний тест на коронавірус.

Маунт і Чілуелл спілкувалися з Гілмором після матчу другого раунду групового етапу Євро-2020.

Раніше першого зараженого коронавірусом на Євро-2020 знайшли в Пітері.

Нагадаємо, що в цій групі нас цікавить інший матч. Якщо Хорватія та Шотландія зіграють внічию, збірна України вийде в плей-офф чемпіонату Європи.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти