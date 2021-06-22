22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Чехия – Англия: где смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
22 июня, 14:58
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Поединок третьего тура чемпионата Европы в группе D между чехами и англичанами на Уэмбли начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете
Болельщики сборной Англии на Евро-2020
Болельщики сборной Англии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Во вторник, 22 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе D Чехия – Англия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Чехия – Англия доступен на нашем сайте.

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Чехия – Англия во вторник, 22 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом матча Англию. На ее победу установлен коэффициент 1.56, на ничью – 3.75, на победу Чехии – 8.30. Наиболее вероятным счетом аналитики называют 1:0 в пользу англичан.

Чехия – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Отметим, что обе команды уже вышли в плей-офф, но у Англии есть ﻿особенная мотивация. Если она возьмет сегодня три очка и выиграет группу, то останется на матч 1/8 финала в Лондоне.

Правда, в таком случае соперником англичан будет вторая команда группы F с Францией, Германией, Португалией и Венгрией. Так что, возможно, англичанам даже лучше было бы сегодня сыграть вничью и финишировать в своем квартете вторыми, чтобы в 1/8 финала попасть на второе место группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша).

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Смотрите, как в предыдущем туре Англия сыграла 0:0 с Шотландией

Смотрите, как в предыдущем туре Чехия сыграла 1:1 с Хорватией

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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