22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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Хорватия – Шотландия: прогноз на матч, который может вывести Украину в плей-офф Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
22 июня, 13:51
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Футбольный комментатор Кирилл Круторогов ставит на ничью! Именно такой результат выводит нас в плей-офф чемпионата Европы
Хорватия - Шотландия: анонс и прогноз на матч третьего тура Евро-2020
Хорватия - Шотландия: анонс и прогноз на матч третьего тура Евро-2020

Хорватия против Шотландии – матч, в результате которого максимально заинтересованы украинские болельщики. А все потому, что от исхода зависит судьба нашей национальной команды. Ничья с любым счетом выводит сборную Украины в 1/8 финала Евро.

Не пропустите поединок: смотреть Хорватия – Шотландия онлайн можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции. В ожидании матча – прогноз от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Хорватия – Шотландия
22 июня, вторник, в 22:00, канал "Футбол 1"

ХОРВАТИЯ. Одно из главных разочарований первых двух туров Евро – сборная Хорватии – обязана исключительно побеждать, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Сначала они минимально уступили англичанами (0:1), а затем вымучили ничью с чехами (1:1). Сейчас у них разница забитых и пропущенных – "минус 1", у Англии и Чехии по четыре очка и разница "плюс 1" и "плюс 2" соответственно.

То есть команде Далича важно победить с разницей хотя бы в два мяча и надеяться на победу хозяев "Уэмбли". В таком случае они окажутся вторыми. Если же там случится ничья или победят подопечные Ярослава Шилгавы, хорваты будут третьими, но также сохранят хорошие шансы на выход в плей-офф. Ключевое здесь – важность их победы.

ШОТЛАНДИЯ. Сборная Шотландии уступила чехам (0:2) и отобрала очки у "трех львов" (0:0). Им также важна победа, желательно результативная. Если Чехия обыграет Англию, тогда шотландцы могут замахнуться на второе место. При иных раскладах и своей победе, вероятнее всего, займут третье.

Иными словами, этот матч для обеих команд равносилен финалу. Ничья лишит их шансов на выход в плей-офф, победа – вероятно, выведет в следующий раунд с третьего места, а при удаче – даже со второго.

ПРОГНОЗ. Учитывая содержание игр предыдущих туров, британцы выглядят предпочтительнее – они куда лучше организованы, хорваты больше надеются на индивидуальные качества своих исполнителей. Думаю, Шотландия не проиграет. А выиграет ли – большой вопрос. Склоняюсь к ничьей 1:1.

Котировки FAVBET:

  • Шотландия не проиграет – коэффициент 1.65
  • Ничья – коэффициент 3.90
  • Ничья со счетом 1:1 – коэффициент 7.10

Обзор матча Хорватия – Чехия (1:1):

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Среда, 23 июня
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