Хорватия – Шотландия: прогноз на матч, который может вывести Украину в плей-офф Евро

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов ставит на ничью! Именно такой результат выводит нас в плей-офф чемпионата Европы

Хорватия - Шотландия: анонс и прогноз на матч третьего тура Евро-2020

Хорватия против Шотландии – матч, в результате которого максимально заинтересованы украинские болельщики. А все потому, что от исхода зависит судьба нашей национальной команды. Ничья с любым счетом выводит сборную Украины в 1/8 финала Евро.

Не пропустите поединок: смотреть Хорватия – Шотландия онлайн можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции. В ожидании матча – прогноз от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Хорватия – Шотландия

22 июня, вторник, в 22:00, канал "Футбол 1"

ХОРВАТИЯ. Одно из главных разочарований первых двух туров Евро – сборная Хорватии – обязана исключительно побеждать, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Сначала они минимально уступили англичанами (0:1), а затем вымучили ничью с чехами (1:1). Сейчас у них разница забитых и пропущенных – "минус 1", у Англии и Чехии по четыре очка и разница "плюс 1" и "плюс 2" соответственно.

То есть команде Далича важно победить с разницей хотя бы в два мяча и надеяться на победу хозяев "Уэмбли". В таком случае они окажутся вторыми. Если же там случится ничья или победят подопечные Ярослава Шилгавы, хорваты будут третьими, но также сохранят хорошие шансы на выход в плей-офф. Ключевое здесь – важность их победы.

ШОТЛАНДИЯ. Сборная Шотландии уступила чехам (0:2) и отобрала очки у "трех львов" (0:0). Им также важна победа, желательно результативная. Если Чехия обыграет Англию, тогда шотландцы могут замахнуться на второе место. При иных раскладах и своей победе, вероятнее всего, займут третье.

Иными словами, этот матч для обеих команд равносилен финалу. Ничья лишит их шансов на выход в плей-офф, победа – вероятно, выведет в следующий раунд с третьего места, а при удаче – даже со второго.

ПРОГНОЗ. Учитывая содержание игр предыдущих туров, британцы выглядят предпочтительнее – они куда лучше организованы, хорваты больше надеются на индивидуальные качества своих исполнителей. Думаю, Шотландия не проиграет. А выиграет ли – большой вопрос. Склоняюсь к ничьей 1:1.

Котировки FAVBET:

Шотландия не проиграет – коэффициент 1.65

Ничья – коэффициент 3.90

Ничья со счетом 1:1 – коэффициент 7.10

Обзор матча Хорватия – Чехия (1:1):