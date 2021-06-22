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Хорватия --
Шотландия --
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Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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УЕФА запретил на Евро-2020 акцию в поддержку ЛГБТ

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 14:36
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Власти Мюнхена хотели поддержать ЛГБТ-сообщество после принятия закона в Венгрии, но в УЕФА заявили, что не является политической организацией и запретили акцию
"Альянц Арену" не подсветят в поддержку ЛГБТ
"Альянц Арену" не подсветят в поддержку ЛГБТ / Фото: Getty Images

УЕФА не разрешил радужную подсветку на стадионе в Мюнхене во время матча Германия – Венгрия на Евро-2020. Об этом просил мэр Мюнхена Дитер Райтер, но получил отказ. Ранее УЕФА вынес вердикт по скандалу с радужной повязкой Нойера на Евро.

СМИ связали желание Райтера провести акцию в поддержку ЛГБТ с тем, что 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет, пишет AS.

Тем не менее, в УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.

"Слава богу, что в европейском футбольном руководстве все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение", – прокомментировал решение УЕФА Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует sports.ru.

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B
C
D
E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
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19:00
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