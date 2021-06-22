УЕФА запретил на Евро-2020 акцию в поддержку ЛГБТ

Власти Мюнхена хотели поддержать ЛГБТ-сообщество после принятия закона в Венгрии, но в УЕФА заявили, что не является политической организацией и запретили акцию

"Альянц Арену" не подсветят в поддержку ЛГБТ / Фото: Getty Images

УЕФА не разрешил радужную подсветку на стадионе в Мюнхене во время матча Германия – Венгрия на Евро-2020. Об этом просил мэр Мюнхена Дитер Райтер, но получил отказ. Ранее УЕФА вынес вердикт по скандалу с радужной повязкой Нойера на Евро.

СМИ связали желание Райтера провести акцию в поддержку ЛГБТ с тем, что 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет, пишет AS.

Тем не менее, в УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.