22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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На Евро-2020 карантин! Двух футболистов сборной Англии изолировали

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 14:42
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Два футболиста английской команды Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл пропустят матч против Чехии, они контактировали с игроком, который сдал положительный тест на COVID-19
Маунт и Чилуэлл ушли на изоляцию
Маунт и Чилуэлл ушли на изоляцию

Сегодня на Евро-2020 групповой этап завершают сборные Чехии и Англии. Они встретятся в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Англия с видео, фото и комментариями.

И уже известно, что два игрока британской команды пропустят этот поединок. Мэйсона Маунта и Бена Чилуэлла поместили на карантин до 28 июня.

Такое решение было принято после контакта футболистов с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

Маунт и Чилуэлл общались с Гилмором после матча второго раунда группового этапа Евро-2020.

Ранее первого зараженного коронавирусом на Евро-2020 нашли в Питере.

Напомним, что в этой группе нас интересует другой матч. Если Хорватия и Шотландия сыграют вничью, сборная Украины выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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