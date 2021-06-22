22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Чехия – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
22 июня, 13:17
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Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы. Кирилл Круторогов ожидает минимальную победу англичан
Чехия - Англия: анонс и прогноз комментатора на матч третьего тура Евро-2020
Чехия - Англия: анонс и прогноз комментатора на матч третьего тура Евро-2020

Сегодня в 22:00 состоится матч двух команд, которые уже гарантировали себе место в плей-офф Евро-2020. Смотреть матч Чехия – Англия онлайн можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции.

Чехия – Англия
22 июня, вторник, в 22:00, канал "Украина"

Чехия приятно удивила в предыдущих матчах, обыграв шотландцев (2:0) и сыграв вничью с хорватами (1:1). Все их три гола на турнире забил Патрик Шик, который находится в прекрасной форме.

Сборная Англии пока что выглядит неубедительно, что крайне удивительно, учитывая прекрасный подбор исполнителей. Хотя именно это кажется их проблемой. Гарет Саутгейт, кажется, не выбрал оптимальный состав и не подобрал лучшие роли для всех имеющихся в распоряжении футболистов. Готов к выходу в основе Гарри Магуайр. Хотя весьма неплохо показал себя в предыдущих матчах Мингз.

РАСКЛАДЫ. В случае ничьей сборная Чехии выйдет с первого места, а "три льва" со второго. Потенциальный победитель финиширует в групповом раунде на первом месте. Если чехи проиграют, они все равно могут оказаться вторыми при победе Шотландии над Хорватией или ничьей в той встрече.

ПРОГНОЗ. Сборная Англии кажется фаворитом, хотя огромного удивления в случае обратного исхода все же не будет. Победа им остро нужна еще и для того, чтобы повысить самооценку и зарядиться уверенностью в своих силах перед плей-офф. Однако чехи точно дадут бой. Думаю, если команда Саутгейта и победит, то с минимальным счетом – 1:0 или 2:1, но не исключаю и ничьей – 1:1.

Котировки FAVBET:

  • победа Англии – коэффициент 1.56
  • победа Англии 1:0 – коэффициент 4.85
  • победа Англии 2:1 – коэффициент 8.30
  • ничья – коэффициент 3.90
  • ничья 1:1 – коэффициент 7.50

Обзор матча Чехия – Шотландия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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