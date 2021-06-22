Чехия – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы. Кирилл Круторогов ожидает минимальную победу англичан

Чехия - Англия: анонс и прогноз комментатора на матч третьего тура Евро-2020

Сегодня в 22:00 состоится матч двух команд, которые уже гарантировали себе место в плей-офф Евро-2020. Смотреть матч Чехия – Англия онлайн можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции.

Чехия – Англия

22 июня, вторник, в 22:00, канал "Украина"

Чехия приятно удивила в предыдущих матчах, обыграв шотландцев (2:0) и сыграв вничью с хорватами (1:1). Все их три гола на турнире забил Патрик Шик, который находится в прекрасной форме.

Сборная Англии пока что выглядит неубедительно, что крайне удивительно, учитывая прекрасный подбор исполнителей. Хотя именно это кажется их проблемой. Гарет Саутгейт, кажется, не выбрал оптимальный состав и не подобрал лучшие роли для всех имеющихся в распоряжении футболистов. Готов к выходу в основе Гарри Магуайр. Хотя весьма неплохо показал себя в предыдущих матчах Мингз.

РАСКЛАДЫ. В случае ничьей сборная Чехии выйдет с первого места, а "три льва" со второго. Потенциальный победитель финиширует в групповом раунде на первом месте. Если чехи проиграют, они все равно могут оказаться вторыми при победе Шотландии над Хорватией или ничьей в той встрече.

ПРОГНОЗ. Сборная Англии кажется фаворитом, хотя огромного удивления в случае обратного исхода все же не будет. Победа им остро нужна еще и для того, чтобы повысить самооценку и зарядиться уверенностью в своих силах перед плей-офф. Однако чехи точно дадут бой. Думаю, если команда Саутгейта и победит, то с минимальным счетом – 1:0 или 2:1, но не исключаю и ничьей – 1:1.

Котировки FAVBET:

победа Англии – коэффициент 1.56

победа Англии 1:0 – коэффициент 4.85

победа Англии 2:1 – коэффициент 8.30

ничья – коэффициент 3.90

ничья 1:1 – коэффициент 7.50

Обзор матча Чехия – Шотландия: