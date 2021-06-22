22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Чехія – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
22 червня, 13:17
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Обидві команди вже гарантували собі місце в плей-офф чемпіонату Європи. Кирило Круторогов очікує мінімальну перемогу англійців
Чехія - Англія: анонс і прогноз коментатора на матч третього туру Євро-2020
Чехія - Англія: анонс і прогноз коментатора на матч третього туру Євро-2020

Сьогодні о 22:00 відбудеться матч двох команд, які вже гарантували собі місце в плей-офф Євро-2020. Дивитися матч Чехія – Англія онлайн можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції.

Чехія – Англія
22 червня, вівторок, о 22:00, канал "Україна"

Чехія приємно здивувала в попередніх матчах, обігравши шотландців (2:0) і зігравши внічию з хорватами (1:1). Всі їх три голи на турнірі забив Патрік Шик, який знаходиться в прекрасній формі.

Збірна Англії поки що виглядає непереконливо, що вкрай дивно, з огляду на прекрасний підбір виконавців. Хоча саме це здається їх проблемою. Гарет Саутгейт не вибрав оптимальний склад і не підібрав кращі ролі для всіх наявних у його розпорядженні футболістів. Готовий до виходу в основі Гаррі Магвайр. Хоча досить непогано показав себе в попередніх матчах Мінгз.

РОЗКЛАДИ. У разі нічиєї збірна Чехії вийде з першого місця, а "три леви" з другого. Потенційний переможець фінішує в груповому раунді на першому місці. Якщо чехи програють, вони все одно можуть виявитися другими при перемозі Шотландії над Хорватією або нічиєї в тій зустрічі.

ПРОГНОЗ. Збірна Англії здається фаворитом, хоча величезного здивування в разі зворотного результату все-таки не буде. Перемога їм гостро потрібна ще й для того, щоб підвищити самооцінку і зарядитися впевненістю в своїх силах перед плей-офф. Однак чехи точно дадуть бій. Думаю, якщо команда Саутгейта і переможе, то з мінімальним рахунком – 1:0 або 2:1, але не виключаю і нічиєї – 1:1.

Котирування FAVBET:

  • перемога Англії – коефіцієнт 1.56
  • перемога Англії 1:0 – коефіцієнт 4.85
  • перемога Англії 2:1 – коефіцієнт 8.30
  • нічия – коефіцієнт 3.90
  • нічия 1:1 – коефіцієнт 7.50

Огляд матчу Чехія – Шотландія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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