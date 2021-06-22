Чехія – Англія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Обидві команди вже гарантували собі місце в плей-офф чемпіонату Європи. Кирило Круторогов очікує мінімальну перемогу англійців

Чехія - Англія: анонс і прогноз коментатора на матч третього туру Євро-2020

Сьогодні о 22:00 відбудеться матч двох команд, які вже гарантували собі місце в плей-офф Євро-2020. Дивитися матч Чехія – Англія онлайн можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції.

Чехія – Англія

22 червня, вівторок, о 22:00, канал "Україна"

Чехія приємно здивувала в попередніх матчах, обігравши шотландців (2:0) і зігравши внічию з хорватами (1:1). Всі їх три голи на турнірі забив Патрік Шик, який знаходиться в прекрасній формі.

Збірна Англії поки що виглядає непереконливо, що вкрай дивно, з огляду на прекрасний підбір виконавців. Хоча саме це здається їх проблемою. Гарет Саутгейт не вибрав оптимальний склад і не підібрав кращі ролі для всіх наявних у його розпорядженні футболістів. Готовий до виходу в основі Гаррі Магвайр. Хоча досить непогано показав себе в попередніх матчах Мінгз.

РОЗКЛАДИ. У разі нічиєї збірна Чехії вийде з першого місця, а "три леви" з другого. Потенційний переможець фінішує в груповому раунді на першому місці. Якщо чехи програють, вони все одно можуть виявитися другими при перемозі Шотландії над Хорватією або нічиєї в тій зустрічі.

ПРОГНОЗ. Збірна Англії здається фаворитом, хоча величезного здивування в разі зворотного результату все-таки не буде. Перемога їм гостро потрібна ще й для того, щоб підвищити самооцінку і зарядитися впевненістю в своїх силах перед плей-офф. Однак чехи точно дадуть бій. Думаю, якщо команда Саутгейта і переможе, то з мінімальним рахунком – 1:0 або 2:1, але не виключаю і нічиєї – 1:1.

Котирування FAVBET:

перемога Англії – коефіцієнт 1.56

перемога Англії 1:0 – коефіцієнт 4.85

перемога Англії 2:1 – коефіцієнт 8.30

нічия – коефіцієнт 3.90

нічия 1:1 – коефіцієнт 7.50

Огляд матчу Чехія – Шотландія: