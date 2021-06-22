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Хорватия --
Шотландия --
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Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Малыш на подходе! Жена Зинченко показала, как ее животик подрос на Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 14:25
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Очаровательная блондинка на чемпионате Европы не только болеет за нашу сборную, но и продолжает освещать ее жизнь для каналов Украина и Футбол 1/2/3
Беременная Влада Седан в Бухаресте
Беременная Влада Седан в Бухаресте / Фото: Instagram

Беременная жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан на матче Евро-2020 с Австрией 0:1 в Бухаресте показала свой подросший животик. Малыш уже на подходе!

Фото – Wagsgalore

Отметим, что Влада Седан болела за украинскую сборную в Бухаресте в компании других жен и невест футболистов команды – вторых половинок Евгения Макаренко, Николая Матвиенко, Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.

При этом Влада, несмотря на пикантное положение, продолжает работать на Евро, освещая игру нашей сборной для телеканалов "Украина" и "Футбол 1/2/3".

Добавим, что о том, что ждут ребенка, Александр Зинченко и Влада Седан поведали миру в начале июня.

Малышу и своей супруге Зинченко посвятил гол в товарняке с Кипром, но на Евро-2020 еще не забивал.

Зинченко и снимок УЗИ его малыша
Зинченко и снимок УЗИ его малыша / Фото: Instagram

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
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